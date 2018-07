Bovia får påbud efter fund af asbest under renovering

I forbindelse med renoveringen af 140 rækkehuse i Skovparken har Arbejdstilsynet konstateret, at håndværkerne var i risiko for at blive udsat for asbest.

Kolding: Efter Arbejdstilsynet kiggede forbi Skovparken, hvor en række rækkehuse renoveres, har Bovia, der administrerer boligerne, fået et påbud om at fjerne asbest inden renoveringen fortsætter.

Arbejdstilsynet skriver i påbuddet, at der i tagkonstruktionen lå synlige rester af eternitplader, der indeholder det kræftkaldende stof asbest.

Bovia begyndte inden sommerferien at renovere deres 140 rækkehuse i Skovparken, der er fra fra 1980. Og selskabet var på forhånd godt klar over, at eternittaget, der skal udskiftes, indeholdt asbest.

Selskabet havde derfor tilkoblet en sikkerhedskoordiantor, man havde hyret et nedbrydningsfirma, og et tømrerfirma fik ansvaret for at stå for oprydningen. Problemet opstod i forbindelse med, at de nye toiletter skulle nedsænkes gennem taget.

- Badeværelserne er præfikeret og bliver sænket ned, og vi skal lukke op gennem hele bygningen. Det, man ikke har vidst, det er, at da man har monteret taghætter, og man har boret igennem taget, da faldt der små flager af taget ned på isoleringen. Det dur ikke. Vi skal beskytte medarbejderne. Men man var ikke klar over, at der kunne ligge efterladenskaber efter, at man borede ud til taghætterne, siger Dorthe Radik, der er beboerservicechef i Bovia.