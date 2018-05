Bovia: Nedrivning i Skovparken kan blive konsekvensen af ny ghettoaftale

Folketingets nye aftale, der skal komme ghettoer til livs, indebærer, at maksimalt fire ud at ti boliger i hårdt belastede ghettoer må være familieboliger. Aftalen får en kølig modtagelse i Kolding. Boligselskaberne bag Skovparken og Munkebo håber på individuelle løsninger.

- Som jeg har forstået det, så har vi til udgangen af 2018 til i tæt dialog med Kolding Kommune at få lavet en form for handlingsplan for, hvad vi vil gøre i Skovparken, siger Per Nielsen.

Han ser ikke muligheder for at bygge nyt i Skovparken, men vil gerne overveje, om nogle af boligerne kan omdannes til bofællesskaber for studerende og seniorer. Han er også klar til at undersøge, om man kan få erhverv ind eller sælge nogle af blokkene, men det kan ikke få antallet af familieboliger i Skovparken helt ned på 40 procent.

- Det, der umiddelbart ligger i aftalen, er, at nogle boligområder skal afvikles. Og der er ingen tvivl om, at det vil skabe utryghed hos nogle af vores beboere, men jeg synes også, at der lægges op til, at man kan have individuelle drøftelser og lave dispensationer, uddyber han.

- Alle vores boliger i Skovparken er familieboliger. Og skal vi ned på 40 procent, så skal vi til at rive boliger ned. Det vil være helt tosset. Og gør vi det, så kommer vi til at mangle boliger til de mennesker, der skal flytte ud, siger Per Nielsen, der er direktør i Bovia, der administrerer boligerne i Skovparken.

Kolding: Et politisk flertal på Christiansborg har besluttet, at maksimalt 40 procent af boligerne i landets hårdeste ghettoområder må være familieboliger i 2030. I Kolding berører den beslutning områderne Skovparken/Skovvejen og Munkebo.

Skovparken/Skovvejen og Munkebo er to af de 16 boligområder i Danmark, der betegnes som "de hårdeste ghettoområder". Et flertal i Folketinget har lavet en aftale, der blev offentliggjort onsdag. Målet med den er, at sikre en bredere beboersammensætning i områderne, og derfor bliver områderne nu pålagt at bringe antallet af såkaldte almene familieboliger ned på 40 procent. Familieboliger er en af tre typer almene boliger. De øvrige to er ungdomsboliger og ældreboliger. En familiebolig er en bolig for alle, både børnefamilier, par uden børn, bofællesskaber og enlige. Det er ikke et krav, at man skal have børn for at leje en familiebolig. En familiebolig kan både være en lejlighed eller et rækkehus.

Munkebo vil af listen

Også i Munkebo er alle lejligheder familieboliger. Bent Jacobsen fra Lejerbo Kolding, der er boligorganisationen bag, fortæller, at der lige er blevet ofret 300 millioner kroner på at friske området op. Han peger lige som Per Nielsen på, at det vil give en udfordring, hvis der skal findes nye boliger til indbyggerne i 60 procent af lejlighederne.

- Det, jeg håber på, er at få Munkebo af ghettolisten i løbet af ganske kort tid, altså om et år eller to. Og kommer området af, så giver det ingen mening at reducere antallet af familieboliger til 40 procent, forklarer Bent Jacobsen.

Han understreger, at den eneste grund til, at Munkebo står på den hårde ghettoliste, er, at området har lidt for mange beboere, der står uden for arbejdsmarkedet.

- Man glemmer, at en del af de beboere, der er flyttet ind i Munkebo og har boet hos os en del år, er blevet integreret og er flyttet ud i villakvarterer rundt omkring. De har stadig et godt netværk ind i Munkebo og bliver gode rollemodeller. De nye lejere, der flytter ind er ofte flygtninge og indvandrere, og fakta er, at vi har fået mange igennem, som er blevet integreret og er kommet videre, men det kigger man slet ikke på i det regnestykker, forklarer Bent Jacobsen.

Han er også helt afvisende over for tanken om at rive boliger ned, men åben for muligheden for at omdanne familieboliger til ungdoms- og ældreboliger.