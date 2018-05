Borgmesteren: Vigtigt at kommunen fortsat skal styrke erhvervslivet

Borgmesteren bider mærke i, at aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening slår fast, at kommunerne fortsat kan hjælpe lokale virksomheder. I den lokale erhvervsfremmeorganisation er man foreløbig "afventende".

Udspillet har mødt kritik fra blandt andre borgmesteren og formanden for Business Kolding, der har kaldt det "komplet uforståeligt", at man vil samle erhvervsfremme i større centre og minimere det kommunale niveau, hvilket i deres optik ville koste arbejdspladser og vækst.

Aftalen blev meldt ud onsdag i kølvandet på, at regeringens Forenklingsudvalg i april præsenterede deres ideer til et nyt erhvervsfremmesystem.

Kolding: Der er blevet lyttet. Tak for det. Sådan lyder det fra borgmester Jørn Pedersen (V) i en kommentar til, at regeringen og Kommunernes Landsforening er nået til en "fælles forståelse" af, hvordan den fremtidige erhvervsfremmeindsats skal tilrettelægges.

Nu står det helt klart, at de 98 kommuner selvfølgelig skal spille en afgørende rolle i det kommende erhvervsfremmesystem. Det er det vigtigste set med mine briller. Det er dejligt, at der er blevet lyttet.

Vigtig aftale

Aftalen mellem regeringen og KL betyder, at der i fremtiden bliver et statsligt og kommunalt niveau, der arbejder med erhvervsfremme, mens regioner fremover ikke skal arbejde med erhvervsfremme.

- Det er umiddelbart meget fint. Det bliver nu slået fast med syvtommer-søm, at de lokale 1-1-samtaler fortsat kan tage udgangspunkt i den enkelte kommune. Det er det vigtigste for os, siger borgmester Jørn Pedersen, der også er medlem af KL's bestyrelse. Han glæder sig over, at det kommende system indeholder to niveau mod tre i dag.

- Jeg tror faktisk, at det er rigtigt, at man skærer ned i antallet af niveauer, så vi fremover har det kommunale og det statslige niveau, hvor der er fem centre, hvor man kan lave filialer for at dække geografien bedre. Det giver god mening. Men der henstår nogle ting, der ikke er afklaret i forhold til, hvad centrene og vi i kommunerne skal arbejde med. Men der er jeg fortrøstningsfuld, og selvfølgelig skal man ikke arbejde med de samme ting på to niveauer, siger Jørn Pedersen.

