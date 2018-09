Borgmesteren: Jeg når ikke Obama til sokkeholderne

Kolding: Borgmester Jørn Pedersen er i den grad en glad mand.

- Fredag blev en dag, hvor solen i den grad har skinnet på Kolding i mange betydninger.

Han havde fornøjelsen af at byde Barack Obama velkommen.

- Da jeg blev fotograferet med Obama, stod jeg ærbødigt ved siden af ham, men han trak mig ind til sig og sagde, at jeg ikke skulle være genert. Men det var jeg selvfølgelig. Det er vildt stort at møde ham, og selv om vi er cirka samme højde, så når jeg ham ikke til sokkeholderne.

Jørn Pedersen oplevede Obama som karismatisk, fuldstændig ægte og nærværende.

- Han er en ener. Ikke bare en god taler, men han har også skabt resultater. Da han overtog et USA i knæ på grund af finanskrisen, skabte han fremgang og udvikling, siger borgmesteren.

Jørn Pedersen lagde mærke til, at alle i salen, uanset baggrund, kunne nikke genkendende til Obamas ord.

- Jeg glæder mig over, at han kom ind på, hvordan vi får flere til at stemme og tage del i demokratiet. Hvis vi politikere bliver for selvhøjtidelige og glemmer befolkningen omkring os, så går det galt, og det er vigtigt at blive mindet om hele tiden.