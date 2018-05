Borgmester vil undersøge andre adresser til biogasanlæg

Nu vil borgmesteren have undersøgt, om et biogasanlæg i den nordlige del af Kolding Kommune kan ligge et bedre sted end den ansøgte placering ved Dons Landevej. Arkivfoto: Kim Rune

Energiselskabet Nature Energy har søgt om lov til at bygge et stort biogasanlæg ved Dons Landevej. Nu vil borgmesteren have undersøgt, om der er andre og bedre mulige placeringer.

Kolding: Skal et kæmpestort biogasanlæg ligge på hjørnet af Donsvej og Dons Landevej, hvor energiselskabet Nature Energy har søgt om lov til at bygge det? Eller kan der findes en anden og bedre placering, så anlægget både ligger rigtigt og godt for leverandørerne og generer omgivelserne mindst muligt? De spørgsmål vil borgmester Jørn Pedersen (V) have besvaret, inden Kolding Kommune om kort tid sætter gang i det store planlægningsarbejde, der skal til, før Nature Energy kan opføre et biogasanlæg på den ansøgte lokation ved Dons. - Jeg udelukker ikke, at det bliver der. Men nu beder jeg om at få lavet en screening, før vi sætter det store planlægningsarbejde med VVM-undersøgelse og lokalplanforslag i gang, så vi kan få afklaret, om anlægget med fordel kan placeres et andet sted, siger Jørn Pedersen.

Nature Energy Nature Energy er ejet af de otte fynske kommuner og hed tidligere Naturgas Fyn. Selskabet bidrager til en grøn omstilling af gasnettet ved at bygge biogasanlæg i hele landet. På den måde fortrænges den fossile naturgas.



Selskabet ejer som regel 51 procent af aktierne i biogasselskaberne, mens leverandørerne til de enkelte anlæg - typisk lokale landmænd - ejer resten.Et anlæg ved Dons kommer til at producere 17,5 mio. kubikmeter klimavenligt biogas - nok til at opvarme 10.000 almindelige husstande.

Klare svar Biogasanlægget ved Dons Landevej har været i støbeskeen i snart et år, og den formelle ansøgning om at få udarbejdet plangrundlaget tikkede ind hos Kolding Kommune i starten af marts. I hele forløbet har naboer ved Dons og i Ågård i Vejle Kommune været kritiske. Hvorfor beder du først om screeningen nu? - Der vil alle steder være naboer, som vil være bekymrede, når man bygger så stort et anlæg. Det er der også i Dons, og jeg lytter til alle seriøse indsigelser, der kommer fra for eksempel landsbyforeningerne, hvor man spørger, hvorfor anlægget ikke kan ligge i industrikvarteret i stedet for. Men det spørgsmål kan jeg ikke give et klart svar på, og det skylder vi at kunne, siger borgmester Jørn Pedersen. Han tilføjer, at den ansøgte placering ved Dons Landevej - hvis det er den, der fastholdes - med stor sikkerhed vil udløse protester og spørgsmål, når planlægningen når frem til den fase, hvor biogasanlægget skal i offentlig høring. - Så for at undgå at skulle sætte projektet på pause for at finde svarene på det tidspunkt, kan vi ligeså godt finde dem nu, mener borgmesteren.