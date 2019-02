Borgmester vil have lokal folkefest i Kolding under Tour de France

Borgmester Jørn Pedersen (V) glæder sig over, at en af Tour de France's etaper kommer til at gå gennem Kolding og Christiansfeld.

Kolding: Det skal gerne være en veritabel folkefest, når tredje etape af Tour de France 4. juli 2021 kommer gennem Kolding og Christiansfeld.

Sådan lyder meldingen fra borgmester Jørn Pedersen (V), der helt naturligt glæder sig over, at ruten kommer gennem Kolding og Christiansfeld.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en folkefest, og vi vil lægge os i selen for at skabe det. Vi kan jo se, at folk synes, det er sjovt at opleve Tour de France, så det kommer nok også til at ske af sig selv, siger Jørn Pedersen.

Han vil ikke nu lægge sig fast på, hvordan Tour de France-dagen i Kolding præcist skal markeres, men han er ikke i tvivl om, at der vil blive "skabt en hype" omkring dagen. Til gengæld tror han ikke, at Kolding vil få noget særligt ud af dagen, når det gælder den reklamemæssige værdi, da den ikke er start- eller målby for en etape, som altid er de byer, der er mest opmærksomhed omkring.

- Men det bliver en god, intern event, der kan skabe afsæt for en folkefest, siger borgmesteren, der håber, at man måske også kan bruge cykelbegivenheden som løftestang for at få flere i Kolding til at begynde at motionere, for eksempel i form af cykling.

- Vi vil i hvert fald gå sammen med cykelklubberne i byen og snakke med dem om, hvordan de og vi kan få noget ud af det her, siger Jørn Pedersen.