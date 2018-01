Borgmester vil have Kolding-områder af ghettolisten straks

Politiken kunne fortælle, at havde regeringen brugt de nyeste tal fra Danmarks Statistik over uddannelsesniveauet blandt indvandrere, så ville Munkebo og Skovparken/Skovvejen være røget af den seneste ghettoliste, der blev offentliggjort 1. december 2017.

Et boligområde skal opfylde mindst tre af fem kriterier for at komme på den officielle ghettoliste. Munkebo og Skovparken/Skovvejen opfyldte på den seneste liste tre kriterier.Disse kriterier handlede om, hvor stor en andel, der er udenfor arbejdsmarkedet, andel med rødder i ikke-vestlige lande, og andel med grundskolen som højeste uddannelse. De to øvrige kriterier handler om gennemsnitsindkomst og andel beboere, der er dømt efter straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Ifølge de nye tal opfylder Munkebo og Skovparken/Skovvejen ikke længere kriteriet om uddannelse.

Undren

- Det er drønærgerligt. Var områderne ikke på ghettolisten, ville de have et langt mere positivt image, siger Jørn Pedersen.

Han fortæller, at både han selv og flere embedsmænd i kommunen har undret sig over, at de to områder stadig var på ghettolisten.

- Vi forstod ikke tallene, for det er ikke den virkelighed, vi møder i områderne. Jeg mener, at de ikke har været berettiget til at være på ghettolisten, siger Jørn Pedersen og tilføjer, at han har opfordret det lokalt valgte folketingsmedlem Eva Kjer Hansen (V) til at rejse sagen i Folketinget.

- Ministeren siger bare, at han vil se på det, når næste ghettoliste kommer, men der er jo lang tid til. Der bør ske noget nu, mener borgmesteren.