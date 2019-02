Borgmester slår fast: Biogas er en død sild i hele Kolding Kommune

- Men jeg var ikke opmærksom på, at sagen formelt først er slut, når den har været i byrådet, siger han om baggrunden for sit Facebook-opslag.

Borgmesteren vil ikke uddybe sit Facebook-opslag overfor JydskeVestkysten før efter den 25. februar, når byrådet formelt har afgjort biogas-sagen. Årsagen er, at han som formand for Sampension er inhabil, idet Sampension er medejer af Nature Energy. Derfor deltog han heller ikke i den politiske aftale mellem V, DF og S om at sige farvel til biogasanlægget.

Jørn Pedersen henviser til, at afslaget til Nature Energy er givet med den begrundelse, at selskabet ikke kan give garanti for, at biogasanlægget aldrig lugter.

" Vi kan se, at tilsvarende anlæg, placeret i industriområde, men med by endnu tættere på, ikke har problemer, men vi kan ikke give garanti. Så derfor ingen biogas og den grønne omstilling i Kolding og dermed også fra min side af, ingen opbakning til det noget sted i kommunen, for den garanti kan vi jo heller ikke give andre steder. På land eller i by" .

For det kommer ikke til at ske.

Kolding: Borgere og virksomheder i Kolding Kommune kan være helt rolige, hvis de går rundt er nervøse for, at der dukker et biogasanlæg til gylle og andet organisk affald op i nabolaget, efter at Venstre, DF og Socialdemokraterne i sidste uge tog livet af energiselskabet Nature Energys planer om at bygge et kæmpestort biogasanlæg på Venusvej.

Nature Energy og lokale landmænd har i årevis arbejdet på at opføre et biogasanlæg i Trekantområdet. Kolding Kommune har selv foreslået Nature Energy at opføre anlægget på en kommunalt ejet grund ved Venusvej. I december sendte politikerne lokalplanforslaget for projektet i offentlig høring med tilhørende miljøvurdering, og fristen for at gøre indsigelser udløber først 25. februar. Tirsdag i sidste uge kortsluttede V, S og DF pludseligt processen og trak deres støtte til lokalplanforslaget tilbage, efter at der var begyndt at vise sig modstand fra virksomheder og borgere i Bramdrupdam. Politikerne begrunder beslutningen med, at de ikke kan få en garanti for, at selskabet ikke lugter.

Viceborgmester Søren Rasmussen (DF) påpeger, at Kolding Kommune gør meget for klimaet og miljøet på andre områder end lige vindenergi og biogas. Arkivfoto: Søren Gylling

Højere enhed

Søren Rasmussen (DF) siger, at han er enig i borgmesterens udmelding om, at der ikke er plads til et biogasanlæg i Kolding.

- Jeg ved ikke, hvor det skulle ligge, siger han.

Hvordan hænger det sammen med, at I i byrådet netop har vedtaget en revideret designvision med en formulering, der siger, at "målet er at blive centrum for cirkulær økonomi, når der planlægges for håndtering af affald"?

- Jamen, det hænger jo sådan sammen, at det skal gå op i en højere enhed. Det kan ikke nytte, at vi skræmmer borgere og virksomheder væk fra kommunen for at få biogas, og vi gør jo mange andre ting for cirkulær økonomi - for eksempel genanvendelse af bygningsaffald.

Kolding Kommune har heller ingen store vindmøller, fordi man politisk vil afvente en garanti for, at vindmøllers støj og skygger ikke skader sundhedsmæssigt. Hvad vil du sige til borgere i Kolding, der bekymrer om klimaudfordringerne - hvad gør Kolding?

- I forhold til vindmøller har Dansk Folkeparti aldrig syntes, vi skal have vindmøller på land. De skal placeres på vand, mener vi. Men jeg oplever en bred interesse for miljøet i byrådet. Så man kan ikke sige, at Kolding ikke gør noget, bare fordi vi siger nej til biogas og vindmøller. Vi er jo blandt andet godt i gang med at implementere en ny ordning med sortering af madaffald.

Er Koldings politikere mere bekymrede end politikere i andre kommuner? Der er jo mange, der har både biogasanlæg og vindmøller?

- Det ved jeg ikke, om vi er, men vi er optagede af at lytte til virksomheder og borgere. Når man har valgt at få et biogasanlæg i Holsted, så har man valgt det efter en proces, hvor borgerne dér er blevet hørt. Her i Kolding skal vi jo varetage Koldings borgeres interesser, siger Søren Rasmussen.