Borgmester om unges larm ved badebro: Vi skal have forældrene mere på banen

Borgmester Jørn Pedersen (V) mener, at det er vigtigt at finde nogle ideer til, hvordan man kan mindske larmen ved badebroen, som betyder, at man ikke bare flytter problemerne til andre steder. Foto: Søren Gylling

Borgmester Jørn Pedersen (V) mener, at man skal tænke sig godt om for at finde en holdbar løsning, der kan betyde så lidt støj som muligt omkring badebroen i Strandhuse. Resultatet skal helst ikke blive, at man flytter problemerne et andet sted hen, mener han, der gerne ser, at de unges forældre kommer mere på banen.

Kolding: Det er ikke kun omkring badebroen i Strandhuse, at man denne sommer har døjet med unge, der med en soundbox - en slags kæmpe højtaler - under armen har været leveringsdygtig i larm og støj. Det fortæller borgmester Jørn Pedersen (V), der forleden modtog en klage over sommerens støj omkring badebroen i Strandhuse fra naboer i området. - Rundt omkring i hele kommunen er det ekskaleret i takt med, at de unge har fået soundboxes, der kan spille virkelig højt. Desuden spiller de sociale medier ind, for der kan folk komme i kontakt med hinanden, og unge kan strømme til fra hele byen, når der sker noget et sted, siger Jørn Pedersen. Han mener, at man i kølvandet på det dialogmøde, der blev holdt med en række naboer i sidste uge, bør tænke sig godt om i forhold til, hvordan man kan løse de værste problemer på steder som for eksempel omkring badebroen. For resultatet skal nødig blive, at man blot flytter problemerne til et andet sted i byen, mener han.

Vagtværn Han opfordrer forældre til de unge til at komme mere på banen og snakke med deres børn om deres opførsel på offentlige steder. - Vi skal jo ikke fjerne forældrenes ansvar for, at de unge larmer og spiller høj musik på de forkerte tidspunkter. Vi skal have fat i nældens rod, og her handler det også om almindelig opdragelse, siger Jørn Pedersen, som dog også understreger, at "unge også skal have lov til at være unge." Derfor er han heller ikke forelsket i tanken om fuldstændigt at forbyde afspilning af musik ved badebroen uanset, hvornår på døgnet det er. Ellers flytter man bare problemet til et andet sted, mener han. - Men ligesom vi har haft et vagtværn til at tage forbi Legeparken, kunne det måske også være en løsning ved badebroen. Det bør vi i hvert fald se på, siger Jørn Pedersen.