Borgmester om spareplan: Ny kommuneaftale gør udfordringen mindre

Kolding: Den bedste kommuneaftale målt på kroner og øre i mange år.

Sådan siger borgmester Jørn Pedersen (V) om den aftale, som kommunerne og regeringen fredag har indgået om kommunernes budget for 2020.

Med den nye aftale bliver velfærdsområdet i kommunerne løftet med 2,2 milliarder kroner næste år, lige som der også sættes 1,3 milliarder mere af til anlægsudgifter.

Alligevel er Koldings borgmester skuffet over aftalen, som han selv har været med til at forhandle på plads som bestyrelsesmedlem i Kommunernes Landsforening.

- Jeg havde reelt håbet på mere, for der havde været snak om, at der skulle ske et egentlig løft af vores velfærd. Det, der står tilbage, er den bedste aftale i kroner og øre i mange år - og stor ros til regeringen for for det - men de forventninger om, at der skulle ske et løft for velfærden, er ikke blevet indfriet, siger Jørn Pedersen.

Når kommunerne ifølge borgmesteren ikke kan levere mere velfærd trods de ekstra milliarder, så skyldes det, at der også bliver flere og flere ældre og børn, som pengene skal bruges på.