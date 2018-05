Borgmester om ny minister: Hende er der ikke noget popsmart over

Nu kommer der pludselig en minister mere til byjubilæumsfesten på lørdag, så nu skal minutplanen for det kæmpestore arrangement justeres, konstaterer borgmester Jørn Pedersen, efter at folketingsmedlem Eva Kjer-Hansen (V) er tilbage på en ministerpost.

- Ja, for nu ankommer Eva Kjer Hansen jo ikke som almindeligt folketingsmedlem, men som minister, konstaterer borgmester Jørn Pedersen (V), efter at Kolding-kredsens 53-årige folketingsmedlem onsdag blev udnævnt som ny minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

Men det gjorde han ikke. Så nu er Kolding Kommune i gang med at justere på den minutplan, der er lagt for ministrenes og de kongeliges ankomst og leden hen på plads til frokosten på slottet.

Kolding: Kommunaldirektør Thomas Boe var sikker på, at hans borgmester tog gas på ham, da han onsdag formiddag sagde, at Kolding Kommune får besøg af yderligere en minister ved 750 års byjubilæet på lørdag, hvor også statsminister Lars Løkke Rasmussen, kulturminister Mette Bock, en række ambassadører, dronning Margrethe og hendes to søstre kommer.

Eva Kjer Hansen er født i 1964 i Aabenraa, datter af landmand Hans Hansen og Ellen Kjer Hansen. Har tre døtre. Uddannet cand. politi 2012. Tillægsuddannelsen på Danmarks Journaisthøjskole 1990-1991. Valgt til Folketinget 1990. Socialminister 2004-2007. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri 2007-2010. Miljø- og fødevareminister 2015-2016. Minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde 2018-

Driftssikker

Jørn Pedersen fortæller, at han talte i telefon med Eva Kjer Hansen så sent som tirsdag aften, efter at først Søren Pind og så Esben Lunde Larsen havde meddelt, at de trak sig ud af Venstre-regeringen, og at en rokade derfor var på vej.

- Vi talte om, hvad der mon skulle ske, og det lød ikke på mig som om, at hun havde set det komme, beretter borgmesteren, som naturligvis glæder sig over udnævnelsen.

- Jeg ser det som en klar styrkelse af regeringen. Eva er driftsikker og kender om nogen det politiske game, og jeg synes stadig, det var uretfærdigt, da hun måtte gå sidst, siger Koldings borgmester, som yderligere siger:

- Hun er ikke til spin, og hun er ikke popsmart. Hun snakker ikke folk efter munden, men siger tingene, som hun mener dem, også selvom hun slår sig på det blandt sine egne.

Det gjaldt blandt andet i sagen om burkaforbuddet, som Eva Kjer Hansen sagde nej til og dermed gik imod partilinjen - og da hun sagde, at ulighed i samfundet skaber økonomisk dynamik.

Og så er hun meget ihærdig og synlig.

- Mens hun har været folketingsmedlem, har vi set hende her, der og allevegne i Kolding. For eksempel var hun for nylig klar til at rykke ud til Stepping en aften for at snakke motorvej med bekymrede borgere. Og på det store motorvejsmøde i Lunderskov Hallen, hvor 600 deltog, var hun også på pletten med sin mening, selvom den ikke falder i i skeptikernes smag, siger Jørn Pedersen.