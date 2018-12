Borgmester om ny klage over havnelukning: Dansk Industri virker desperat

Dansk Industris adfærd i sagen om Kolding Byråds beslutning om at lukke Kolding Havn er uklædelig, mener borgmester Jørn Pedersen (V), der endnu engang afviser DI's påstand om, at beslutningen er ulovlig.

Kolding: - Det klæder ikke Dansk Industri (DI), at organisationen går ud med urigtigheder gang på gang. Det må være et udtryk for desperation, når DI igen og igen forsøger at få nogen til at mene, at det vi har gjort, er ulovligt.

Sådan kommenterer borgmester Jørn Pedersen (V) Dansk Industris seneste angreb på Kolding Byråds politiske aftale om, at Kolding Erhvervshavn skal afvikles og udvikles til nyt byområde i løbet af de næste 25 år.

Aftalen blev godkendt af et stort flertal i Kolding Byråd den 27. november, og i beslutningen står der helt præcist, at by- og udviklingsforvaltningen "udarbejder og fremlægger en procesplan for, hvorledes aftalens hovedpunkter kan gennemføres inden for lovens rammer".

Alligevel klager DI og Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder nu til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at få erklæret beslutningen ugyldig, og organisationen hævder i en pressemeddelelse, at beslutningen er truffet "uden nærmere konsekvensanalyser, planlægning eller høring". DI's og havnevirksomhedernes advokat Niklas Korsgaard Christensen fra Plesner tilføjer i branchebladet Søfart, at beslutningen er truffet "uden om regler i planlovgivningen, som bl.a. indebærer en åben proces med høring af virksomhederne".