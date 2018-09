Indgrebene er nødvendige for at undgå det underskud på 100 millioner kroner, der ellers var udsigt til hvert år i de næste fire år samtidig med, at kommunens likviditet ville blive så faretruende lav, at der var risiko for at blive sat under administration af Indenrigsministeriet.

- Det bliver et barskt budget for medarbejderne, konstaterede borgmester Jørn Pedersen (V), som gjorde mest ud af at rose, at alle byrådets seks partier nu står sammen om den økonomiske kurs, der fører til meget store besparelser på kommunens serviceudgifter, nedlæggelse af stillinger og en skattestigning på 0,5 procentpoint.

Kolding: Selvom det var et stort set enigt byråd, der tirsdag aften vedtog Kolding Kommunes 2019-budget, så var der ingen begejstring at spore i de politiske bemærkninger, det fik med på vejen ved andenbehandlingen.

2019-budgettet betyder, at det underskud på cirka 100 millioner kroner, der var udsigt til i hvert af de kommende fire år, nu er begrænset til underskud på 30,4 mio. kr. i 2019 og 22,4 mio. kr. i 2020.I 2021 og 2022 er der nu udsigt til overskud på 19,9 og 34,3 mio. kr. Der skal ske besparelser på serviceudgifterne for 45 mio. kr. næste år stigende til 96 mio. kr. fra 2021. Millionerne er især fundet ved, at der skal arbejdes anderledes/mere effektivt/mindre sygefravær på social-, sundheds- og ældreområdet, flere lukkeuger i sfo'er og daginstitutioner, ved at ændre på specialskolernes tilbud, beskære tilskud til fritidslivet og biblioteket samt spredte personalereduktioner i forvaltningerne. Desuden stiger skatten med 0,5 procentpoint. Anlægsbudgettet er på 425 mio.kr., hvoraf 225 mio. kr. er lånefinansieret til Marina City. Derudover penge til bl.a. ny daginstitution på Lykkegårdsvej, skoleudbygninger, boliger og infrastruktur. Der er også afsat 20 mio. kr. til nye, endnu ikke definerede investeringer.

Poul Erik Jensen (S) mente, at Koldings økonomiske situation nu kan sammenlignes med katastrofeåret i 2009, da hans partifælle Per Bødker Andersen blev væltet som borgmester.

- Vi kunne have sparet det dobbelte og undgået en skattestigning. Men vi har valgt samarbejde frem for ideologi, sagde Due Paarup på resten af sin gruppes vegne.

Reparationsbudget

Dansk Folkepartis Søren Rasmussen nævnte ikke skattestigningen med et ord, men kaldte det imponerende, at det er lykkedes byrådet i fællesskab at finde løsninger, som "sikrer en stabil økonomi i de kommende år".

Til gengæld var såvel SF's Karina Lorentzen som radikale Jesper Elkjær og Enhedslistens Benny Dall yderst tilfredse med, at der nu skal kradses flere kroner ind i skat som alternativ til endnu større servicebesparelser.

- Vi gik ind til budgetforhandlingerne med et brændende ønske om at gøre noget mere for børnene, og vi havde ikke drømt om, at vi skulle være med til at forringe forholdene. Men vi synes faktisk, at vi har fået et acceptabelt forlig, sagde byrådsdebutanten Karina Lorenzen.

Jesper Elkjær (R) havde hellere set en skattestigning på en helt procent frem for kun en halv.

- Men vi anerkender, at Venstre med absolut flertal til være med til at løfte skatten. Det er flot, mente Elkjær, før Enhedslistens Benny Dall beskrev 2019-budgettet som et "reparationsbudget, der skal rydde op efter eksperimentet med at sænke erhvervsskatterne".

- Allerede sidste år sagde vi, at det budget, I vedtog for 2018, ville ende i et kæmpe hul. Men det ville I åbenbart ikke høre på, fordi det var valgår. Og uden skatteforhøjelsen fra 2020 havde vi heller ikke anbefalet det her budget til vedtagelse, sagde Benny Dall.