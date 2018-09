Jørn Pedersen fastslår, at der er miljømæssige og visuelle problemer på Kolding Erhvervshavn, der skal løses af hensyn til Marina City - men det kommer ikke på tale at begrænse erhvervshavnen til nordsiden af havnebassinet, sådan som De Konservative foreslår, siger han. Foto: Søren Gylling

Byrådet skal lynhurtigt tage stilling til, om sydsiden af erhvervshavnen skal inddrages til byudvikling for at undgå ny usikkerhed. Intet tyder på, at det kommer til at ske.

Kolding: Virksomhederne på Kolding Erhvervshavn behøver ikke frygte for deres fremtid, selvom De Konservative i Kolding helt overraskende har meldt ud, at den sydlige del af industrihavnen bør afvikles af hensyn til den nye havnebydel Marina Citys succes. Både borgmester Jørn Pedersen (V) og Socialdemokratiets gruppeformand Poul Erik Jensen afviser, at det kan komme på tale at indlede en ny planlægning for sydhavnen, så den kan lukkes og inddrages som byudviklingsområde. - Og den usikkerhed, som De Konservative har skabt, skal vi have ryddet af vejen omgående af hensyn til havnens virksomheder. Derfor vil jeg med det samme have det afklaret med byrådet, om der er et flertal, der vil som De Konservative, siger borgmesteren. Poul Erik Jensen kalder det konservative udspil for "en total ko-vending i forhold til, hvad der hidtil har været konservativ politik" og "et voldsomt angreb på erhvervshavnen". - Det er klart, at der skal findes nogle løsninger på de miljømæssige udfordringer, der er, så naboskabet mellem Marina City og erhvervshavnen bliver godt, og det ved jeg, at der arbejdes på. Det var ingen i tvivl om, da vi søsatte Marina City, mens De Konservative også var repræsenteret i byrådet. Det kommer ikke på tale at ændre på grundlaget for erhvervshavnen med vores stemmer, fastslår Poul Erik Jensen.

Marina City Marina City skal efter planen rumme omkring 400 boliger og 1000 bådepladser.Marina City skal samle Koldings to lystbådehavne i én. Det forventes, at de første anlægsarbejder går i gang i 2019, og at de første anlæg og boliger kan tages i brug i 2021. Marina City udvikles i samarbejde mellem Kolding Lystbådehavn, Kolding Havn og Kolding Kommune. Kolding Kommune regner med at sætte de første byggefelter til boligbyggeri i Marina City til salg i år.



