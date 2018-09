Borgmester modtog billede til Obama: Vi må se, om han kan få plads til det på flyveren

Kolding: - Hvor er den flot, udbryder borgmester Jørn Pedersen, idet han får fjernet det sidste papir, og tegningen af Obama kommer til syne. Kunstneren Astrid Mønster Tästensen ser spændt på.

På borgmesterens kontor på rådhuset hænger et andet af 30-årige Astrids kunstværker. Et farvestrålende portræt af borgmesteren.

- Jeg fik det dengang, Kunstskolen Nordhøj åbnede i 2011. Jeg var dernede, og eleverne havde fået til opgave at lave et portræt af enten mig eller Obama. Og det var før, at vi nogensinde havde troet, at Obama ville komme til Kolding. Syv ud af ti elever valgte at portrættere mig, men det fortæller jeg selvfølgelig ikke Obama, hvis jeg får mulighed for at tale med ham, siger Jørn Pedersen og smiler.

Dengang borgmesteren kiggede forbi, valgte Astrid også at male Jørn. Men der gik ikke lang tid, før hun også kastede sig over et portræt af Obama. Og det vil hun gerne have, at han får i gave.

- Jeg har bare lyst til at give ham det. Han ville nok hænge det op på sit kontor, siger Astrid Mønster Tästensen.

Jørn Pedersen rejser sig op og henter et klistermærke til Astrid. "Yes, Kolding can. Welcome Obama" står der på det runde klistermærke.

- Jeg har fundet et lille sødt klistermærke, du skal have, fordi du godt kan lide Obama. Det er mit næstsidste. De andre blev revet væk i går aftes, siger han.