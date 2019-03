Borgmester har plan B klar til kuldsejlet plejehjemsprojekt

Borgmester Jørn Pedersen har aftalt møde med AP Pension for at sikre, at Kolding får et privat plejecenter, selvom forsøget på at få det placeret ved Sletteskovvej i Nr. Bjert er gået i vasken.

Kolding: Borgmester Jørn Pedersen (V) har stadig stor tiltro til, at AP Pension bygger et privat plejecenter i Kolding for Danske Diakonhjem og i tilknytning dertil et større antal rækkehuse for seniorer, selvom et forsøg på at realisere netop sådan et byggeri ved Sletteskovvej i Nr. Bjert er gået i vasken.

- Ja, absolut. Det er så spændende et projekt, at det bare skal landes, og vi har plan B klar, siger han.

Torsdag fortalte JydskeVestkysten, at projektudviklernes forhandlinger om at opkøbe jord til formålet ved gården Vilhelmsminde på Sletteskovvej 6 er opgivet, fordi parterne ikke kunne enes.

Det er selvstændig projektudvikler Ulrik Stengaard og det lokale entreprenørselskab Adsbøl A/S, der har forsøgt at bane vejen for AP Pensions udlejningsbyggeri til Danske Diakonhjem ved Sletteskovvej - og helt frem til tirsdag var Kolding Kommune af den klare overbevisning, at der var en håndfast aftale mellem parterne. Derfor har by- og udviklingsforvaltningen også sat udarbejdelsen af en ny lokalplan ved Sletteskovvej i gang. Det arbejdet blev stoppet igen i går.