Borgmester er tryg ved ny måde af fange sociale bedragere på

Et af de værktøjer, som Kolding bruger til at stoppe snyd med sociale ydelse, er registersamkøring, og det hilses velkomment på borgmesterkontoret.

- En af de ting, jeg har gjort op med, er, at jeg ikke bryder mig om anonyme anmeldelser. Tidligere var vi på Kolding Kommunes hjemmeside inde og opfordre til, hvordan man kunne anmelde anonymt, men på den måde kan der komme lidt for meget affekt i det, og anmeldelserne kan få alle mulige negative betydninger i naboskaber og på mange andre måder, vurderer Jørn Pedersen.

Til gengæld er der blevet skruet ned for et andet redskab.

- Der er så meget lovgivning på det her området, og det er kun offentlige registre, kontrolgruppen må køre sammen. Så det har jeg det fint med. Det er nøjagtig ligesom, når jeg siger, at jeg er okay med at lave videoovervågning i midtbyen, for hvis man ikke begår noget ulovligt, så sker der ingenting, hverken ved at sammenkøre registre eller ved at ophænge kameraer, siger han.

Generelt har kommunen en interesse i, at folk ikke kommer til at skylde os penge, for det er så svært at få pengene tilbage igen.

Passende størrelse

Kolding Kommune har ingen aktuelle planer om at lade kontrolgruppen vokse.

- Det kan godt være, at vi kunne undgå endnu mere snyd ved at ansætte flere, og så kunne man begynde at tænke forretning i det, men det bryder jeg mig ikke om. Det optimale ville være, at vi ikke skulle have gruppen, fordi folk ikke snød.

Hvorfor er det så vigtigt at forebygge socialt bedrageri?

- For det første, kan man ødelægge sine fremtidsplaner, hvis man bliver voldsomt gældsat eller får en dom. For det andet, så kunne kommunen godt bruge de penge på områder, der trænger til det. Og generelt har kommunen en interesse i, at folk ikke kommer til at skylde os penge, for det er så svært at få pengene tilbage igen, forklarer han.

Der findes ikke umiddelbart en opgørelse, hvor de forskellige kommuners kontrolenheders effektivitet opgøres.

- Det er mit indtryk, når jeg snakker med borgmesterkolleger, at vores kontrolenhed er effektiv og god til at spotte, hvor udfordringerne ligger. Og det er vigtigt, for dem, der prøver at snyde, udviser kreativitet, siger Jørn Pedersen.