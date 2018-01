Borgmester efter statsministerens tale: Vi har ikke parallelsamfund i Kolding

De seneste år har boligområderne Skovvejen/Skovparken og Munkebo stået på regeringens ghettoliste. Borgmesteren glæder sig til at få nye værktøjer, der kan bruges i arbejdet med at få områderne af listen.

Kolding: I sin nytårstale varslede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) en hård kurs mod ghettoer og parallelsamfund. Borgmester Jørn Pedersen (V) fortæller, at Kolding er kommet tættere på at komme af listen, og han hilser det velkomment, hvis regeringen giver kommunen værktøjer, der hurtigere kan få Skovvejen/Skovparken og Munkebo af ghettolisten.

Er der parallelsamfund i Koldings boligområder på ghettolisten?

- Parallelsamfund, som vi oplever i andre byer i Danmark, har vi heldigvis ikke. Vi har dog fokus på, at vi ikke skal lukke øjnene for, at vi kan risikere, at der er enkeltstående, som er ekstreme. Vi har ikke set forsøg på at etablere koranskoler og sådan noget. Men vi skal lykkes med integrationen, for ellers kan det også opstå i Kolding, siger Jørn Pedersen.

Hvor stort et problem er Koldings to boligområder på ghettolisten?

- Når jeg har tilflyttere med på rundtur i kommunen, og vi kører forbi et af de områder, så opfordrer jeg dem til at gå eller løbe en tur der, for så vil de opleve et boligområde lige som så mange andre. Vi har ikke voldsomme problemer generelt med de to områder. Men vi er selvfølgelig udfordret på, at en stor del af beboerne ikke er i beskæftigelse, fortæller borgmesteren.

Også Per Nielsen, der er direktør for den almene boligadministration Bovia i Kolding, understreger, at det er vigtigt at få borgerne i job, hvis områderne skal af ghetto-listen.