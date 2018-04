Borgmester efter forlig: Alt andet ville være helt i hegnet

Borgmester Jørn Pedersen (V) er glad og lettet over, at der fredag blev indgået forlig for alle de ansatte i kommunerne.

Kolding: Det var en glad og tilfreds borgmester Jørn Pedersen (V), der fredag fik nyheden om, at lønmodtagerne og arbejdsgiverne på det kommunale område efter lang tids forhandlinger endelig nåede til enighed om en overenskomst for de kommende år.

Jørn Pedersen sidder i formandskabet for Kommunernes Landsforening (KL) og var torsdag til bestyrelsesmøde i KL. Her fik han oplysninger, der pegede hen imod, at et forlig mellem forhandlerne kunne være på vej.

- Jeg har hele tiden håbet, at man ville finde en løsning. Alt andet ville være helt henne i hegnet. Og nu kan vi kigge fremad, siger Jørn Pedersen.

Han forklarer, at han især glæder sig over, at der er et særligt lønløft på vej til blandt andet sosu'erne.

- Det er en lavtlønsområde, hvor det ellers kunne blive svært at rekruttere nye ansatte i de kommende år, siger Jørn Pedersen, der også er tilfreds med, at man i kommunerne er nået til en enighed med lærerne.

- Det er godt, at der er taget hul på nogle drøftelser der, så vi kan kigge fremad. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil give noget mere ro på skoleområdet, siger borgmesteren.