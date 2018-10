Borgmester drømmer om café i toppen af markant vandtårn

Sådan siger borgmester Jørn Pedersen (V) i forbindelse med, at TreFor Vand har sat sit karakteristiske, hvide vandtårn på Sjællandvej til salg med henblik på, at det enten rives ned for at give plads til formentlig en håndfuld nye parcelhuse - eller går en ny fremtid i møde med en anden anvendelse end udtjent vandtårn.

Kolding: - Drømmen kunne være en restaurant eller en café højt hævet over byen, hvor man kan sidde og nyde synet ud over hele Kolding. Jeg synes, det er så ærgerligt, at vi ikke har noget i Kolding, hvor man kan komme op i højden.

Signalet sendt

Jørn Pedersen er ikke lige umiddelbart med på, at Kolding Kommune køber vandtårnet, sådan som kulturudvalgsformand Jesper Elkjær (R) har foreslået. Det kræver et kommunalt formål, som han ikke lige på stående fod kan komme i tanke om.

- Men med den interesse, der er for at investere i vores by i øjeblikket, tror jeg på, at der er investorer, som er klar til at lave et spændende projekt i vandtårnet. Det skal i hvert fald have et forsøg, før vi som kommune kaster os ind i noget.

Placeringen taget i betragtning kan en café måske blive et problem på grund af behovet for parkeringspladser, mener borgmesteren.

- Så et alternativ kan være en lejlighed eller nok mere realistisk et hjemsted for en kreativ designvirksomhed.

Jesper Elkjær foreslår også, at Kolding Kommune laver en bevarende lokalplan for vandtårnet, så det bliver umuligt at rive det ned?

- Det kan vi måske godt. Vi må bare ikke ende i samme situation som med vandtårnet på Mosevej, som så bare står og forfalder. Det var også unikt i sin tid.

- Og man skal huske på, at en ny ejer ikke bare lige kan rive vandtårnet ned og bygge boliger. Det kræver en ny lokalplan, og det giver tid til en fornyet diskussion, så vi har hånd i hanke med, hvad der kan ske. Og nu er signalet jo sendt afsted til en kommende investor om, at vi som kommune gerne ser, at vandtårnet bliver stående og brugt til noget spændende, siger Jørn Pedersen.