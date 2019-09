Borgmester afviser kritik i havnesag: Det er politisk drilleri

Kolding: Borgmester Jørn Pedersen (V) afviser den kritik, som gruppeformændene for fire af forligspartierne bag den store politiske aftale om at nedlægge Kolding Erhvervshavn senest i 2043 nu retter mod ham.

De fire siger, at borgmesterens udmeldinger i JV forleden om, at det årstal meget vel kan blive senere, og at der måske alligevel bliver plads til havnevirksomheder i fremtidens nye bydel, er kommet, uden at de er blevet rådspurgt om det.

Borgmesteren henviser til, at hele byrådet på et seminar i for nylig blev præsenteret for et powerpoint-show fra by- og udviklingsforvaltningen om den proces, der nu skal i gang for at transformere erhvervshavnen til boligområde. På et par af plancherne står der tre spørgsmålstegn ud for feltet "færdig bydel" - i stedet for de årstal, som er knyttet til de øvrige felter.

- De fik præsenteret nøjagtig det samme som mig, og jeg hørte ingen protester. Jeg fortalte også, at jeg skal til møde med DI og Fødevarer og Landbrug for at drøfte temaet, om lovgivningen kan ændres, så boliger og virksomheder kan ligge side om side. Det er på den baggrund, jeg har udtalt mig, siger Jørn Pedersen.