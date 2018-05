Borgmester afviser ikke skattestigning

Kolding: - Det glæder mig, at der er både ideologi og sund fornuft i rygsækken.

Sådan lyder kommentaren fra borgmester Jørn Pedersen til de 12 øvrige Venstre-politikeres holdning til en eventuel skattestigning i Kolding Kommune. Mens kun to afviser blankt, så svarer de øvrige 10, at det under visse omstændigheder kan blive nødvendigt for dem at sige ja til en højere kommuneskat.

Og ligesådan har borgmesteren det.

- I Venstre er vi jo absolut ikke for skattestigninger, men det modsatte, og derfor undrer det mig ikke, at nogle siger "aldrig i livet".

- Men det glæder mig, at der også en en mere pragmatisk tilgang til en eventuel skattestigning.

- For selvom vi har et meget stort budget på omkring seks milliarder kroner i Kolding Kommune, og at 80 millioner kroner ikke lyder vanskeligt at finde i den sammenhæng, så husk lige, at det virkelig har givet sværdslag i udvalgene, når de har skulle finde 0,3 procent, og der kommer kød og blod på, siger Jørn Pedersen med henvisning til, at kommunaldirektør Thomas Boe forud for budgetlægningen for 2019 har anbefalet en skattestigning på 0,5 procentpoint svarende til en ekstra indtægt på netop 80 millioner kroner.

Indtægten fra skattestigningen skal kun bruges til at betale for ekstraudgifter, som kommunen påføres af udefrakommende årsager, foreslår direktøren.