Borgmester ærgrer sig over, at Lidl smutter fra Kolding

- Jeg er forundret og ærgerlig. Forundret fordi Lidl igen og igen har understreget, at de har et fortrinligt samarbejde med Kolding Kommune. Vi har haft en god dialog løbende, netop for at undgå en situation som den her. Derfor er det meget ærgerligt, at de alligevel flytter, siger Jørn Pedersen. Ud over de 250 medarbejdere på kontoret er der 180 medarbejdere tilknytte centrallageret. Disse ansatte bliver i Kolding.

Erhvervskontoret skal undersøge, hvad der er op og ned, efter Lidl har ladet forstå, at det blandt andet var udfordringer med rekruttering, der får discountkæden til at flytte til Aarhus.

- Det, som står tilbage, er, at de 250 arbejdspladser, der kommer til Aarhus, dem kunne vi have haft i Kolding, siger borgmester Jørn Pedersen, der på baggrund af nyheden har sat Business Kolding på en opgave.

Hvorfor sagde de ikke noget?

Lidl fik i januar grønt lys til at bygge et højlager på 35 meter ved centrallageret på Profilvej. Hidtil har grænsen været 10 meter. Byggeriet vil gå i gang om to-tre år. lyder det fra Lidl, og højlagret vil skabe nye arbejdspladser på længere sigt. Men det er kun et plaster på såret, når de cirka 250 kontormedarbejdere, der er placeret på Profilvej og Kokbjerg, flytter væk fra Kolding.

- Jeg er særlig ærgerlig, fordi de ikke har sagt, at vi driver dårlig erhvervsservice eller noget andet, hvor vi kunne gøre tingene anderledes. Lige nu går jeg så og rumler lidt over, hvorfor de ikke siger til os, at de er udfordret i forhold til at skaffe bestemte medarbejdere til bestemte funktioner. For jeg er nødt til at anerkende, at rekrutteringsgrundlaget er et andet i Aarhus, hvor der er 30.000 studerende i nabolaget, siger Jørn Pedersen.

Nyheden har altså fået borgmesteren til at bede Business Kolding om at undersøge, hvordan det generelle billede er, når det kommer til rekruttering i Kolding Kommune.

- Er der reelle udfordringer med rekruttering? Vi ser jo Gram Equipment vælge Kolding til, og de får besat deres stillinger. Vi har YouSee, der vælger Kolding, fordi de kan finde folk her. Så nu har jeg bedt Business Kolding kigge nærmere op, hvilke stillinger det er, som virksomhederne ikke kan få besat. Lidl nævner blandt andet controllere. Er det en mangelvare i Kolding? Vi uddanner jo controllere i Kolding. Men er der behov for at opjustere, spørger Jørn Pedersen.