- Så det bliver et betragteligt merforbrug, hvis forbrugsprocenten fortsætter, som den er nu. Nu afventer vi lige og ser, hvordan forbruget bliver i maj. Men hvis det ikke er faldet markant i maj, så kurven er knækket, så indkalder jeg forligspartierne til en forhandling om, hvad vi gør, siger borgmester Jørn Pedersen, efter at økonomiudvalget drøftede den kritiske situation på et møde tirsdag.

Borgmester Jørn Pedersen (V) bekræfter, at den fulde politiske opmærksomhed er rettet stift mod socialforvaltningens pengeforbrug, som i de første fire måneder af i år har været alt for stort i forhold til, hvad der er til rådighed på budgettet til hele året. Fortsætter forbruget uændret resten af året, vil forvaltningen komme ud af 2019 med et underskud på mellem 60 og 100 millioner kroner, vurderes det.

Ingen hjælp

Og hvis billedet fra de første fire måneder af i år fortsætter uændret i maj, er politikerne nødt til at reagere, fastslår Jørn Pedersen.

Kan det betyde, at I må åbne budgettet og gennemføre nye besparelser?

- Ja, det kan det betyde. Det bliver vi i givet fald nødt til at reagere på, for kommunens kasse kan ikke holde til at dække overforbruget ind, og det må vi i øvrigt heller ikke i henhold til KL's økonomiaftale med regeringen, siger borgmesteren, som venter utålmodigt på, at socialpolitikernes nye strategi, Selvværd og Sammenhæng, giver den ønskede økonomiske effekt. Strategien går ud på at spørge og lytte til borgernes ønsker og på den baggrund ændre tilgangen til dem for eksempel ved at ændre fysiske besøg ude i hjemmene til skærmbesøg.

Det specialiserede socialområde er under pres ikke bare i Kolding, men i de fleste af landets kommuner, og et underskud i socialforvaltningen kan ikke fyldes op med overskud fra andre af kommunens forvaltninger.

- Alle vores serviceområder er under pres, så der er ingen til at hjælpe hinanden, siger økonomichef John Burchardt.