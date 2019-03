Borgmester: Trafikaftale er super god for Kolding

Borgmester Jørn Pedersen (V) klapper i hænderne over regeringen og DF's trafikaftale. Den er god for Kolding på flere måder, siger han.

Kolding: Regeringen og Dansk Folkepartis store aftale om at lave forbedringer i Danmarks infrastruktur for over 112 milliarder kroner de kommende år vækker jubel på borgmesterkontoret i Kolding.

- Det er en super god aftale for Kolding og for hele landet, siger Jørn Pedersen (V), som fremhæver tre elementer i aftalen, som gavner Kolding.

For det første lægger DF og regeringen op til, at motorvejen rundt om Kolding skal udbygges med et spor i begge retninger på den syv kilometer lange strækning fra Kolding vest til motorvejskryds Kolding nord for Kolding. Strækningen er tit belastet af meget tæt trafik, mange lastbiler og uheld, som fanger bilisterne i lange, forsinkende køer. Planen er, at projektet skal i gang i 2021.

- Enhver kan jo se, hvor belastet strækningen er i dag, og det bliver et større og større problem for os også omtalemæssigt. I gamle dage var det Vejle, der var belastet af trafikpropper. I dag er det os, og det får nogle virksomheder til at overveje, om de overhovedet kan etablere sig her. Desuden sander Kolding by jo helt til i køer, når der sker uheld ude på motorvejen, for så prøver bilisterne at komme frem ved at køre ind gennem byen, påpeger borgmesteren.