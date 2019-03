Borgmester: Store godtgørelser til fratrådte direktører er ok

Kolding Kommune overvejer at sige helt nej til at ansætte tjenestemænd fremover. De er simpelthen for dyre at komme af med, siger borgmester Jørn Pedersen (V).

- Det kan jeg ikke uddybe af hensyn til den fratrædelsesaftale, vi har indgået med hende, siger Jørn Pedersen om den fyrede direktør for børne- og uddannelsesforvaltningen, hvor der i den seneste tid er afdækket et overforbrug på 29 millioner kroner, som blandt andet skyldes, at de ledende embedsmænd har sat dyre initiativer i gang uden politisk godkendelse og forsømt at udmønte politisk godkendte besparelser.

- De to første var fejlcastede, men det betyder ikke, at de ikke kan være gode andre steder. Det mener jeg ikke, Helle Thiele var, men den måde, forløbet op til hendes fratrædelse er blevet håndteret i medierne, gjorde det umuligt for hende at fortsætte.

- Det er brandærgerligt, men så kan jeg bare glæde mig over, at vi lige fra starten, da jeg jeg trådte til som borgmester, slankede organisationen og sagde farvel til fire dyre direktører, tilføjer han.

Sådan svarer borgmester Jørn Pedersen (V), når man spørger om hans holdning til, at Kolding Byråd siden 2015 har afskediget tre topdirektører og sendt dem ud ad døren med fratrædelsesaftaler til en værdi af samlet set over otte millioner kroner. De tre fyrede direktører var kun ansat i imellem 223 dage og tre år i Kolding Kommune.

Ingen garanti

Jørn Pedersen påpeger, at Kolding Kommune har bruget rekrutteringsbureauer for at finde de rigtige kandidater til direktørstillingerne.

- Men igen, så er det ingen garanti for at vi får det rigtige match.

Hvad kan man så lære af de forfejlede og derfor meget dyre direktøransættelser?

- Man kan lære, at hvis der er en mavefornemmelse, så skal man lytte til den. Den anden lære er, at vi vil overveje, om vi kan sige helt nej til at ansætte tjenestemænd, for det koster simpelthen for meget at komme af med dem, siger han med henvisning til, at Claus Friis Lange var tjenestemand og derfor nu får udbetalt næsten 300.000 kroner om året i pensionsbidrag af Kolding Kommune. Når han når pensionsalderen, er det beløbet sammenlagt vokset til næsten tre millioner kroner, siden Friis Lange blev fyret i 2015.

Men hvad mener du om de fratrædelsesgodtgørelser, som de kontraktansatte har krav på ifølge cheflønsaftalen mellem Kommunernes Landsforening og bl.a. Djøf, og som for eksempel har sikret Helle Thiele 1,7 millioner kroner?

- Den almindelige cheflønsaftale synes jeg egentlig er i orden, og man skal huske på, at man som direktør i en politisk ledet organisation sidder i en udsat position, siger Jørn Pedersen.

Socialdemokraternes gruppeformand Poul Erik Jensen konstaterer, at "vi har haft problemer med at få ledelsen i kommunen til at køre optimalt i nogle år."

- Vi har ikke været gode nok til at finde de rigtige til trods for, at vi har brugt konsulentfirmaer ved ansættelsen. Jeg kan ikke svare på, hvorfor vi ikke har været gode nok. Men den sti, vi nu er slået ind på med at hente folk i egne rækker, er den rigtige. Vi har vi brug for stabilitet, siger Poul Erik Jensen.