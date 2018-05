Borgmester: Planen for tomme flygtningeboliger er klar

Borgmester Jørn Pedersen (V) regner med, at der inden for en måned eller to vil være en plan for, hvad der skal ske med de tomme flygtningeboliger.

Kolding: Flygtningeboligen på Mejerivej i Ødis bliver til et boligudviklingsprojekt, hvor nabogrunden inddrages, og ellers bliver ejendommen solgt videre. På Hoppesvej i Vonsild skal der derimod rejses en skov, for ejendommen ligger tæt på motorvejen og er ikke attraktiv at sælge. Planen for de to flygtningeboliger, der kun få gange inden for det seneste års tid har været fuldt beboet, er klar, hvis de fortsætter med at stå tomme, og det har den sådan set været længe. Det fortæller borgmester Jørn Pedersen (V). - Vi besluttede os for, hvad der skulle ske, dengang vi købte dem. Vi kan se på de seneste flygtningetal, vi har fået ind, at der ikke er noget, der tyder på, at vi ender i en boligmangelsituation på grund af flygtninge, som vi gjorde sidst. Derfor skal boligerne heller ikke bare stå og koste penge, siger borgmesteren.