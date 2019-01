Borgmester: Havnevirksomheder bidrager kun lidt til kommunekassen

Kun en enkelt million af Kolding Kommunes indtægter fra virksomhedsskat kommer fra havnens virksomheder, sagde borgmester Jørn Pedersen (V) på læsermøde hos JydskeVestkysten mandag aften.

Kolding: De 16 virksomheder på Kolding Havn, der skal flytte væk fra området de kommende år som følge af byrådsflertallets aftale om at lukke erhvervshavnen, bidrager kun i beskedent omfang til kommunekassen med virksomhedsskat. Det sagde borgmester Jørn Pedersen (V), da han mandag aften var i ilden til et JV Direkte-læsermøde i JydskeVestkystens mediehus på Essen i Vonsild. 80 abonnenter havde sikret sig en billet til mødet med borgmesteren, og dermed var der fuldt hus. Inden debatten om politikernes omdiskuterede beslutning om at udfase erhvervshavnen blev sluppet løs, gjorde Jørn Pedersen rede for en meget lang række af forhold, som ligger bag byrådsflertallets historiske havneaftale, der faldt som en bombe for de fleste på et pressemøde den 14. november. Herunder fremhævede Jørn Pedersen, at Kolding vokser og har brug for flere boliger, at antallet af arbejdspladser stiger mere end antallet af borgere i Kolding i den arbejdsdygtige alder, at byen stille og roligt trænger sig tættere og tættere ind på erhvervshavnen, og at de 50.000 lastbiler, som hver år fragter gods til og fra havnen, belaster Kolding by med 100 tons CO2 årligt.

Jeg kan roligt sige, at det ikke er skatteindtægterne fra vores havnevirksomheder, der holder os oppe. Jørn Pedersen (V), borgmester

Foto: Foto: Søren Gylling Jørn Pedersen fremlagde en masse tal og faktuelle oplysninger, før debatten om politikernes beslutning om at udfase Kolding Havn blev sluppet løs. Foto: Søren Gylling

En million - Og så har der været meget debat om, at vi lukker havnens arbejdspladser i forbindelse med vores beslutning. Hvis man tager udgangspunkt i havnens egne tal, så er 163 det antal, vi drøfter, ud af de 51.700 job, der er i alt i Kolding Kommune, påpegede borgmesteren - og så afviste han de kritikere, som har kaldt havneaftalen "det rene indgreb i kommunekassen": - Jeg kan roligt sige, at det ikke er skatteindtægterne fra vores havnevirksomheder, der holder os oppe. Fakta er, at havnevirksomhederne bidrager med under en million kroner ud af de 119,4 millioner kroner, Kolding Kommune årligt har i indtægt fra virksomhedsskat. Det kan enhver regne ud ved at se i virksomhedernes regnskaber, sagde Jørn Pedersen, som selv har haft gang i tasterne. Og borgmesteren regnede videre. - For hvis vi får 2000 nye borgere ind i de kommende boliger på havnen, så vil de bidrage med ikke under 100 millioner kroner i indtægtsskat, og skatter fra nye liberale virksomheder og salg af byggeretter vil bidrage yderligere. Men det ændrer selvfølgelig ikke ved, at vores aftale er et voldsomt indgreb for de 16 virksomheder, der bliver berørt, sagde han.

Foto: Foto: Søren Gylling JV-Direkte-læsermødet var kun for JydskeVestkystens abonnenter, men Jørn Pedersen lovede, at han vil stille op til alle de møder, han inviteres til for at drøfte havnens fremtid. Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Borgmester Jørn Pedersen fik mange kritiske spørgsmål af de fremmødte. Foto: Søren Gylling

Kolding Erhvervshavn vil være et afsluttet kapitel i Koldings historie senest i 2043, med mindre det lykkes nogen at få politikerne til at ændre holdning. Foto: Søren Gylling