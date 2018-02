Borgmester: Fri bane for private til at lave VM-fest på Akseltorv

Borgmester Jørn Pedersen tror ikke på, at der er privat interesse for at arrangere folkefest på Akseltorv i anledning af VM i fodbold. Arkivfoto: Søren Gylling

Jørn Pedersen (V) afviser, at kommunen tager brødet ud af munden på private ved at bruge penge på folkefest på Akseltorv.

Kolding. I det øjeblik private forretningsdrivende kridter skoene og løber på banen for at arrangere en VM-fest for alle kommunens borgere på Akseltorv til sommer, så siger kommunen: I skal være hjerteligt velkomne. Værsgo at gå i gang. - Vi har ikke behov for at være eventarrangører på den måde, siger borgmester Jørn Pedersen (V) forud for et møde i økonomiudvalget. Her skal politikerne afgøre, om kommunen skal investere 92.000 kroner fra brandingpuljen i at sætte en storskærm og toiletter op på Akseltorv, når Danmarks tre VM-kampe tv-transmitteres i juni. - Selvfølgelig bevilger vi pengene. Men såfremt der er private, der siger, at de vil påtage sig opgaven uden Kolding Kommunes støtte, så trækker vi os tilbage og siger: Gå endelig i gang, siger Jørn Pedersen.

Såfremt der er private, der siger, at de vil påtage sig opgaven uden Kolding Kommunes støtte, så trækker vi os tilbage og siger: Gå endelig i gang. Jørn Pedersen (V), borgmester

Ingen var med Borgmesteren lægger dog ikke skjul på, at han ikke tror på, at det vil ske. - Jeg har godt nok bemærket, at vi har en turistforeningsformand (Søren Madsen, red.), som tror, at private står i kø for at gøre det. - Så vil jeg bare lige minde om, at sidst, der var storskærm oppe i Kolding, var i 2004, da jeg var citychef. Dengang troede jeg, at jeg skulle have private med ind over. Men det var der ingen interesse for, så det endte med, at jeg måtte hente alle pengene i cityforeningens kasse, siger Jørn Pedersen.

Midt i byen Hvorfor mener du, at kommunen skal bruge penge på at lave en fodboldfest på Akseltorv? - Fordi vi her har endnu en mulighed for at markere Koldings 750 års byjubilæum og også vise, at vi er en studieby. Vi vil gerne vise, at der sker noget i Kolding. Sådan et arrangement skaber også noget fællesskab og samhørighed, for er der noget, der kan bringe folk sammen, så er det når fodbolddrengene spiller. Skal det lige være på Akseltorv? - Ja, det skal det. Det skal være lige midt i byen, men der vil jo være masser af andre steder, hvor man kan gå hen, hvis man hellere vil det. Der vil være mange værtshuse og barer, som også viser VM-kampene direkte, forudser Jørn Pedersen.