Borgmester: Erhvervsservice skal ligge lokalt - det her strider mod sund fornuft

Det lokale kendskab er afgørende i erhvervsfremmeindsatsen, lyder det fra borgmester Jørn Pedersen, efter et ekspertudvalg har anbefalet, at den kommunale erhvervsservice bliver samlet i fem regionale centre.

- Det er stik imod det, som man landspolitisk har arbejdet med, nemlig decentralisering af blandt andet arbejdspladser. Man skyder helt forbi. Når vi lokalt yder erhvervsfremme, så er det altså ikke målrettet de helt store som Danfoss og Lego. Her er det Dansk Industri og andre større organisationer, der kan hjælpe. Kommunerne har fat i små og mellemstore virksomheder og iværksætteri. Det her strider mod al sund fornuft, siger Jørn Pedersen.

- Jeg kan ikke forestille mig, at det her kan blive til noget, når det skal behandles politisk i Folketinget, siger Jørn Pedersen, der holder fast i, at kommunerne skal spille en central rolle i fremtidens erhvervsfremme.

I Kolding Kommune er erhvervsfremmeindsatsen udliciteret til Business Kolding, der hvert år får et kommunalt tilskud på 12,5 millioner kroner, der skal bruges til at understøtte erhvervslivet i lokalområdet.

Borgmesteren har skrevet et læserbrev sammen med formanden for Business Kolding under overskriften "Lokal erhvervsfremme skal ikke styres fra København". Her giver de udtryk for, at det er ødelæggende, hvis kommunerne ikke må arbejde med erhvervsservice. Deres konklusion er, at hvis man "fjerner det kommunale niveau, som arbejder ude i virkeligheden med rigtige virksomheder og rigtige udfordringer, vil det koste arbejdspladser og vækst".

Det her stritter

Kan du se nogen fordele i det, som bliver anbefalet?

- Det her stritter, og jeg er også ret overbevist om, at man vil lytte til sund fornuft. Der kan sagtens ryddes op, så tingene bliver mere enkle på statsligt niveau. Det kan godt give mening. Det kunne være i forhold til turismeindsatsen, når der skal trækkes turister til vores land. Der kan også være nogle klynger, der har behov for et statsligt niveau. Men resten skal være meget lokalt, siger Jørn Pedersen, der har været varm fortaler for, at blandt andet de lokale indsatser bliver koordineret på tværs af kommunegrænser.

Det lyder som om, at du synes, det her er en ommer?

- Det ved jeg ikke. Det er et ekspertudvalg, og de har selvfølgelig lov til at sige det, som de vil. Men jeg håber ikke, at det her danner grundlag for fremtidens erhvervsfremme, siger Jørn Pedersen.