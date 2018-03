Borgmester: Biogasfolk viser stor respekt for naboerne

Borgmester Jørn Pedersen (V) forudser debat om biogasanlæg. For sådan et vil ingen være nabo til, siger han.

- Der er ingen, der sætter spørgsmålstegn ved, at biogas er godt for fællesskabet og miljøet. Men ingen vil jo bo nabo til det, siger han og minder om, at der er 300 meter til nærmeste nabo og kun få, som bor i det nabolag.

- Men det er også en stor gevinst for miljøet, og det er vi lige så optagede af, siger borgmesteren med henvisning til, at biogasanlægget i fuld drift vil reducere Koldings CO2-udslip med 65.000 ton om året. Det svarer til ni procent af Koldings samlede CO2-udledning i dag.

Jeg synes, at der er udvist stor respekt for naboerne, og så er trafikken til og fra sådan et anlæg jo ikke skræmmende.

Respekt

Borgmesteren roser Nature Energy for at fremlægge oplysninger om de ruter, lastbilerne vil benytte til og fra biogasanlægget. Heraf fremgår det bl.a., at de store gyllebiler vil holde sig på hovedvejene og ikke slå genvej ind gennem Almind og Viuf for at spare et par kilometer.

- Selvfølgelig vil der komme en lastbil forbi, når der ligger en producent i en landsby. Men jeg synes, at der er udvist stor respekt for naboerne, og så er trafikken til og fra sådan et anlæg jo ikke skræmmende i forhold til, hvad der ellers kører på hovedvejen, mener han.

Der kører cirka 500 lastbiler dagligt på Dons Landevej i andre ærinder, men biogasanlægget ventes at medføre 70-80 daglige ture.