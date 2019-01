Borgernes sortering af affald næsten helt i top

- Til den tid vil vi kunne indsamle mellem 7200 og 7800 ton madaffald om året, og det har vi jo mulighed for at afsætte og tjene penge på. Så nu skal vi have fundet ud af, om vi skal sende opgaven i udbud, eller om det for eksempel er Blue Kolding, der skal løse opgaven. Nature Energys kommende biogasanlæg på Venusvej er også en mulighed, siger Jakob Ville.

På den baggrund har han store forventninger til udbyttet af den nye sorteringsordning, når det udbredes til resten af kommunen. Om en måned skal borgerne i Kolding syd også til at sortere husholdningsaffaldet, om et halvt år følger Kolding nord, og om et år i 2020 kommer beboerne i Kolding city med.

Sorteringstesten på cirka 380 kilo indsamlet madaffald viste, at over 95 procent var sorteret korrekt.

Ude eller hjemme

Frem mod at kontrakten med Ragn-Sells udløber med udgangen af i år, vil by- og udviklingsforvaltningen afklare, hvordan håndteringen af madaffaldet fra Kolding Kommunes husstande skal ske fremover.

Det kan som nævnt komme på tale at gennemføre et udbud, som sikrer, at kommunen får markedsprisen for affaldet. Den ligger i dag på mellem 150 og 270 kroner pr. ton.

En anden mulighed er lade det fælleskommunale affaldsselskab Energnist løse opgaven og så som nævnt, at Blue Kolding kan håndtere madaffaldet på sit anlæg i Agtrup og lade det rådne med kommunens spildevandsslam. Det vil have den fordel, at borgernes madaffald bliver behandlet i kommunen og ikke skal fragtes over længere afstande.