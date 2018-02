Borgerne i Kolding får nemmere adgang til at rejse sager for byrådet

Jørn Pedersen og Karina Lorentzen (i baggrunden) er enige om, at borgerne i Kolding skal have lettere adgang til byrådet. Men ikke hvordan. Arkivfoto: Steffen Nielsen

SF foreslår, at Kolding på linje med flere andre kommuner skal give borgerne mulighed for at rejse sager i byrådet mod indsamling af underskrifter. Borgmesteren er med på at gøre borgernes adgang til byrådet nemmere, men vil ikke forlange underskrifter for det.

Kolding. Ligesom borgerne i flere andre kommuner og senest Esbjerg har fået adgang til at rejse sager i deres byråd, så kan koldingenserne også regne med, at de får lettere ved at få deres folkevalgte til at tage stilling til en sag. Modellen bliver bare ikke, at borgerne først skal indsamle flere hundrede eller et par tusinde underskrifter. - I min verden er det værste signal, vi kan sende, at man skal samle underskrifter for at få byrådet i tale. Det er et rigtig øv-signal i min verden, siger borgmester Jørn Pedersen (V). Han udtaler sig i anledning af, at SF's byrådsgruppe har bedt om at få et punkt på dagsorden på økonomiudvalgets kommende møde om netop borgerdrevne forslag.

Ved at sætte en betingelse om et antal underskrifter sikrer vi os mod at skulle behandle alt muligt uden perspektiv. Karina Lorentzen (SF), byrådsmedlem

Endnu et redskab - Vi mener, at hvis borgerne kan samle underskrifter nok, er sagen så stærk, at den fortjener en behandling i byrådet, forklarer Karina Lorentzen (SF), som henviser til, at også for eksempel Skjern, Albertslund og Folketinget for nylig har indført en lignende ordning. - Og hvis rigtig mange borgere er engageret i en sag, så skylder vi også, at vi giver den en behandling i byrådet, siger hun. Mener du, det er for svært for Koldings borgere at komme igennem til byrådet? - Det har jeg ingen erfaring i. Jeg tænker egentlig, at det er fornuftig nemt. Men vi er hele tiden opmærksomme på, hvordan vi kan engagere folk i vores demokrati mest muligt. Det her er bare endnu et redskab. Og ved at sætte en betingelse om et antal underskrifter sikrer vi os mod at skulle behandle alt muligt uden perspektiv, mener Karina Lorentzen.