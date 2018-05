Borgere skal ikke vente på socialhjælp

Kolding: Sundhedsudvalgsformand Karina Lorentzen glæder sig over, at Kolding Kommune for fremtiden ikke behøver at lade det gå op til ti uger med at lave handleplaner, udviklingsmål og tidsplaner for opfølgning, når man har bevilget hjælp til en borger. Nu kan der med en række nye bestemmelser ydes hjælp med det samme og i op til 26 uger.

- Jeg glæder mig over, at lovgivningen har givet os en ny mulighed for at skrotte bureaukratiet i en række sager, så vi kan sætte tidligere ind med hjælpen til borgeren. Nogle gange er det indlysende, hvad der skal til for at hjælpe borgeren her-og-nu, og så er det meningsløst for alle, hvis der skal udfyldes papirer i metermål for at det kan ske, siger Karina Lorentzen (SF) i en pressemeddelelse.

Mulighederne kan anvendes i lettere sager, og hjælpen kan gives i op til 26 uger. Mere komplekse sager med langvarig hjælp kræver stadig en grundig udredning. Der er i Kolding lige nu 314 borgere, som får let støtte, og her ventes halvdelen at være i målgruppen for de nye bestemmelser.