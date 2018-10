Borgere inviteres til møde om et nyt tilbud til døende borgere og deres familier

I løbet af efteråret skal der holdes et borgermøde i Sdr. Bjert i forbindelse med, at der skal oprettes to pladser til døende på special-plejehjemmet Vesterløkke. På mødet præsenteres det nye tilbud, og deltagerne kan melde sig som frivillige.

Kolding: En dagligstue skal moderniseres og to værelser tæt på dagligstuen sættes i stand, før de fysiske rammer for to nye aflastningspladser for døende og deres familier på special-plejehjemmet Vesterløkke i Sdr. Bjert er klar.

Kolding Kommune får via finansloven cirka en million kroner årligt til at arbejde med "en værdig død". Kommunen vil bruge en del af pengene på det palliative arbejde, så de borgere, der ønsker at dø i hjemmet, kan dø i kendte rammer og med nærvær fra deres familier. De to pladser på special- plejehjemmet Vesterløkke skal ses som en styrkelse af den indsats. Den palliative indsats skal fremme livskvaliteten hos patienter og familier, der står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Det kan ske ved at forebygge og lindre lidelse, behandle smerter og andre problemer af fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.

To pladser

Om de to nye pladser i Sdr. Bjert forklarer Søren Rasmussen.

- De kommer til at hedde palliativ aflastningspladser. Navnet er sådan, fordi vi gerne vil sikre os, at man ikke forventer, at der er tale om et hospice. At drive hospice er nemlig en regional opgave. De nye pladser er til borgere, der ønsker at dø derhjemme, men hvor ægtefællen trænger til et pusterum. Det kan handle om at tage et par dage i sommerhus eller koble af et andet sted, mens de er trygge ved, at deres pårørende er i gode omgivelse.

Ønsket er, at hospiceforeningen skal byde ind med frivillige, der kan være med til at skabe aktiviteter og nærvær på Vesterløkke. De nærmere aftaler er endnu ikke faldet på plads.

- Jeg vurderer, at der er brug for de to pladser, som vi opretter nu. Vi kan allerede i dag se, at der er nogle af de borgere, der kommer til aflastning på Vesterløkke, der burde tilbydes en plads på hospice.

De nye pladser er, ligesom et ophold på Vesterløkke, åbent for yngre borgere.