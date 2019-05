Grev Zinzendorfs Plads. Det er navnet, som borgerne i Christiansfeld skal vænne sig til, for sådan kommer byens centrale kirkeplads til at hedde fremover.

- At navngive pladsen Grev Zinzendorf Plads vil styrke fortællingen om Brødremenigheden i Christiansfeld som en del af den globale Brødremenighed. Det vil give et øget fokus på Brødremenighedens historie og give indbyggere og besøgende anledning til at se Christiansfeld i den store sammenhæng, hvor byen ikke blot er dansk kulturarv, men reel verdenskulturarv.

I Herrnhut kalder man også den centrale plads for Zinzendorfplatz, og greven har også lagt navn til pladser i andre af Brødremenighedens byer rundt omkring i verden. Derfor har det også været oplagt i Christiansfeld at udskifte det anonyme "Kirkepladsen" med det historiebevidste "Grev Zindendorf Plads".

Christiansfeld: Beslutningen er truffet, og vejskiltene er bestilt, så i Christiansfeld skal man til at vænne sig til navnet "Grev Zinzendorf Plads". Sådan kommer byens centrale kirkeplads nemlig til at hedde i fremtiden.

Husnummer-kabale

- Navngivningen er et ønske, man har haft hos Brødremenigheden, og nu havde vi lige den gode anledning til at skifte navnet på kirkepladsen, fortæller arkitekt Jakob Revsbeck fra kommunens planafdeling.

Forhistorien er nemlig den, at selskabet Domea.dk skal til at omdanne den nedlagte skole til boliger. I den forbindelse bliver en af de gamle bygninger ud mod Lindegade omdannet til to selvstændige adresser, og dermed kom man til at mangle et husnummer i gaden.

Det løses snildt ved at skifte adresse på Brødremenighedens Kirke. I stedet for at have husnummer i Lindegade, får kirken nu husnummer ud til byens centrale plads, som i samme forbindelse skifter navn til Grev Zinzendorf Plads.

Dermed kan kirkens gamle husnummer i Lindegade så bruges til naboboligen, og man kan få kabalen i Lindegade til at gå op uden de store ændringer.

- Rundt om kirkepladsen ligger der blot et par private boliger, så det er ikke det store praktiske problem at skifte adresse for så få beboere, siger Jakob Revsbeck.