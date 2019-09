Borgere i Skanderup forpestet af flueplage

Det gør ej heller skoleleder Lene Aagaard Brandt fra Forbundsskolen, hvor elever og lærere også har været hårdt plaget af fluer og råbt om hjælp hos kommunen. På den baggrund har biolog Marianne Yde fra by- og udviklingsafdelingen rådet skolen til at kontakte specialister for at få forslag til fluebekæmpelse. Skolen har efterfølgende købt tre elektriske fluefangere, der er sat op på skolen.

"Både gulve og borde har været sort af fluer. Værst er problemet i forhold til hygiejne, der har været så mange fluer, at vi ikke har kunnet holde dem ude af maden", skriver lederen, som ikke ønsker at udtale sig til JydskeVestkysten om sagen.

Svært at forstå

Udover de to kommunale institutioner har en håndfuld private naboer klaget til kommunen. De nærmeste bor 175 meter fra svinefarmen.

En fortæller i sin klage fra 27. august, at "vi er selvfølgelig vant til at have flere fluer her på landet end inde i Kolding, men i år er det helt ekstremt". Hun oplyser, at hun dagligt smækker 50-100 fluer i sit køkken.

En anden skriver: "Siden vi kom hjem fra ferie i uge 32, har vi ikke kunnet have døre eller vinduer åbne, vi har nærmest ikke kunnet holde ud at opholde os udenfor, og da slet ikke spise et måltid mad på vores terrasse".

Og en tredje, Morten Høgsberg Nielsen, skriver i sin klage, at "det er komplet umuligt at have dørene åbne på varme dage som i dag - har vi dem åbne, så har vi over 200 fluer i huset på under en time".

Til JydskeVestkysten siger Morten Høgsberg, at han har stor forståelse og sympati for landmandens ønske om at omlægge til økologi.

- Men når kommunen giver de her tilladelser så tæt på beboelser, så bør der være en klausul, der siger, at hvis det giver gener, så må man genoverveje, om det økologiske landbrug må være der. Og jeg har svært ved at forstå, at man som kommune ikke på forhånd har tænkt på, at det her kunne medføre gener. For man ved jo, at man ikke må bekæmpe skadedyr på økologiske landbrug med sprøjtemidler, siger han.

I sin klage til kommunen påpeger han, at kommunen selv er ved at udstykke grunde i nabolaget.

Og de er nok "ikke synderligt attraktive med de medfølgende gener", påpeger han.

Landmanden og Kolding Kommune er i tæt dialog om at bekæmpe flueplagen, og det er lovgivningsmæssigt ikke muligt at stille vilkår om fluer i en tilladelse til økologisk drift, forklarer biolog Marianne Yde fra Kolding Kommune.