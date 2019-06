Borger i Skovparken til politiet: Jeg ville ønske, I var mere til stede om aftenen

- Det er præcis det, der er idéen og formålet med det her. Vi er til for borgernes skyld, men vi får også noget ud af at komme her. Normalt oplever vi kun de ting, der bliver anmeldt, men sådan nogle ting, som han nævner, er ikke noget, han typisk vil ringe ind med, siger Solveig Rasmussen.

De tre lokalbetjente fra afdelingen for Nærhed og Tryghed var nemlig blot mødt op for at skabe tryghed. De er en del af de såkaldte mobile politistationer, som Sydøstjyllands Politi har oprettet tilbage i efteråret 2018. Formålet er, at de mobile politistationer bevæger sig ud i lokalområderne og møder borgerne på deres hjemmebane.

Skabe tryghed

Skovparken er et af de steder, som den mobile politistation besøger oftest, fordi stedet er på regeringens ghettoliste. Men generelt oplever lokalbetjentene, at Skovparken er et roligt område. Et par gange bliver der råbt efter politiet, mens de er ude på deres gåtur, men ellers er der ingen uroligheder i udsigt.

- Vi er her heller ikke for at vende lommer på nogen. Det er ikke formålet i sig selv at komme hjem med nogle sigtelser. Det er klart, at vi agerer, hvis det vælter ned i hovedet på os, men overordnet set er formålet at være til stede og skabe tryghed, siger Pernille Karlsen.

Undervejs på gåturen hilser de tre politifolk på børnene i børnehaven, de unge omkring ungdomsklubben og de voksne de møder mellem blokkene og på stierne. Det har krævet tilvænning for beboerne at møde politiet på den her måde, men efterhånden har beboerne forstået, at det ikke betyder dårlige nyheder, når lokalbetjentene kommer.

- De fleste er rigtig positive over, at vi kommer. Vi ser også området på en anden måde, når vi går rundt herude, og vi oplever, at beboere fortælle os, hvis vi skal være opmærksomme på noget. Det kan vi sige videre til vores patrulje, siger hun.