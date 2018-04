Borchs Gård på vej mod multifunktionelt byrum

P-pladserne i Borchs Gård skal bevares. Samtidig skal det centrale byrum forskønnes og kunne bruges til markeder og koncerter med videre, lyder anbefalingen fra by- og udviklingsforvaltningen.

Kolding: Efter årtiers diskussioner og overvejelser om, hvad Borchs Gård skal bruges til, anbefaler by- og udviklingsforvaltningen nu at forskønne og ommøblere den nedslidte plads, så den efter behov kan ryddes for biler og bruges til koncerter, markeder og kulturelle arrangementer, uden at parkerings-pladserne går tabt i det daglige. Forslaget er et af tre, som er udarbejdet, efter at Kolding Byråd under budgetforhandlingerne sidste efterår pålagde forvaltningen at "fremkomme med et oplæg vedrørende omdannelse af Borchs Gård til en ny grøn oase", som det hed. Det politiske krav var, at det samlet set ikke må koste p-pladser i centrum. Siden da har embedsmændene undersøgt tre muligheder. Et: Kan man sløjfe p-pladserne helt i Borchs Gård ved at udvide Føtex's parkeringshus? To: Kan man bygge et nyt p-hus, som frigør Borchs Gård til nyt byrum? Eller tre: Skal man kombinere parkeringen i Borchs Gård med beplantning og renovering og skabe et multifunktionelt byrum?

Noten I en såkaldt budgetnote pålagde Kolding Byråd i efteråret by- og udviklingsforvaltningen at:"fremkomme med et oplæg vedrørende omdannelse af Borchs Gård til en ny grøn bynær oase. Det afklares, om Borchs Gård kan være en grøn ramme for aktiviteter som torve- og markedsdage, koncerter, foreningsaktiviteter og fritidsliv. Ligeledes afklares, om parkeringspladserne kan flyttes til andre bynære områder".

Kombinationen, tak Svaret fra forvaltningen er mulighed tre: "Borchs Gård er en af byens centrale pladser, og den er meget vanskelig at se bort fra som parkeringsmulighed for gågaderne. Forvaltningen vurderer, at der med en anden disponering kan opnås en bedre indretnming af gården, og der kan arbejdes med at give pladsen en grøn rand i stedet for at placere træerne midt på pladsen. Det giver også bedre mulighed for alternativ udnyttelse", hedder det i anbefalingen, som nu er på vej til politisk drøftelse i plan-, miljø og boligudvalget samt teknik- og klimaudvalget. Konstitueret formand for plan- miljø- og boligudvaget Asger Christensen (V) er ikke i tvivl om, at kombinationsløsningen er den rigtige. - Vi skal passe på de parkeringspladser, der er i midtbyen. Og kan vi lave en løsning, så vi lejlighedsvist kan omdanne Borchs Gård til koncertplads, markedsplads og lignende, så er det alletiders, siger han. Udvalgsmedlem og S-gruppeformand Poul Erik Jensen er enig. - Det er den realistiske løsning. Så vi er meget indstillede på at lave en kombinationsløsning, så vi kan fastholde et antal p-pladser samtidig med, at Borchs Gård kan bruges til arrangementer af folkelig karakter, siger han.