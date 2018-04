Bopæl i Vamdrup var nok til et nej: Tanjas datter fik afslag fra Munkensdam Gymnasium

Tanja Mareks datter er en af de unge fra Vamdrup, der havde håbet på at komme på Munkensdam Gymnasium. Men hun og de andre fik alle nej, fordi de bor for langt væk.

Det ærgrer Tanja Marek, der mener, at det vidner om, at optagelsesreglerne til gymnasierne ikke er gode nok.

Men sådan skulle det ikke gå. Ligesom de andre ansøgere fra Vamdrup fik Amalie for nylig blankt nej, da der var for mange ansøgere til det populære gymnasium, der derfor var nødt til at afvise 50 af årets ansøgere.

Desuden plejer Munkensdam Gymnasium at have den studieretning, som Amalie gik efter - nemlig bio-tek-linjen.

Gymnasiet er det, der ligger tættest på Vamdrup, så derfor var det naturligt for Amalie at søge ind der.

Kolding: Tanja Mareks datter Amalie og flere af hendes kammerater fra Vamdrup håbede, at de kunne komme til at starte på Munkensdam Gymnasium i Kolding til august.

Dårlige regler

Tanja Mareks datter fik i stedet besked om, at hun var optaget på Kolding Gymnasium, som hun havde som sin andenprioritet. Der var bare det problem, at Kolding Gymnasium typisk ikke har en biotek-linje.

- Reglerne virker måske godt nok i de store byer, men det gør de ikke her, hvor man kun har to gymnasier, der ikke har de samme studieretninger, siger Tanja Marek, der også kritiserer, at man kan bo lige ved siden af Kolding Gymnasium og alligevel blive optaget på Munkensdam Gymnasium - mens unge fra Vamdrup får afslag fra Munkensdam, selv om det er det gymnasium, de bor tættest på.

Heldigvis for Tanja Mareks datter Amalie har situationen alligevel løst sig, og hun ser positivt på det alternativ, som hun nu har valgt.

Efter afslaget undersøgte hun og forældrene nemlig tilbuddene på det tekniske gymnasium, HTX, nærmere, og det viste sig, at Amalie der kan få de biotekniske fag, hun ønsker. Hun har også fået at vide, at hun er optaget her.