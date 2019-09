Bone's skal alligevel ikke kyle salatbaren ud efter lukketid: - Vi lander et lykkeligt sted

Efter et møde med Fødevarestyrelsen kan Bone's fortsætte efter de samme procedurer omkring salatbaren, som de har brugt i 30 år, efter at de har opdateret risikoanalysen. - Vi lander et lykkeligt sted, siger direktøren.

Dengang lød det fra Fødevarestyrelsen, at "virksomhedens risikoanalyse ikke var dækkende for virksomhedens aktiviteter". Nu er det opdateret, og Fødevarestyrelsen er tilfreds.

Efter første besøg af Fødevarestyrelsen i februar lød det fra kæden, at i 29 år var der ikke påvist nogle kendte prøveresultater, der viste, at der var en sundhedsrisiko ved salatbuffeten. I april var kontrollanterne fra Fødevarestyrelsen igen på besøg i restauranten i Kolding, der holdt fast i den gamle procedure, og virksomheden fik nu en bøde på 15.000 kroner.

- Vi har opdateret vores risikoanalyse, og vi har givet en yderligere dokumentation for, at med de procedurer, vi har omkring vores salatbar, er der ikke er risiko for, at der udvikler sig problematisk bakteriologi, lyder det fra Jan Vinther Laursen, der er direktør i Bone's, der har restauranter i hele landet.

Kolding: Bone's var helt oppe i det røde felt, da Fødevarestyrelsen i februar pålagde, at restauranten i Kolding skulle kassere resterne i salatbuffeten efter lukketid. Senere lød det desuden fra Fødevarestyrelsen, at risikovurderingen ikke var dækkende.

I 30 år har kæden kølet resterne ned, og serveret dem i buffeten dagen efter. Det var spild af mad, hvis fødevarerne skulle kyles ud, har det lydt fra Bone's, når der ikke var risiko for smitte via salatbuffeten, lød det fra kæden, efter Fødevarestyrelsen i første omgang krævede, at salatbaren blev kasseret ved lukketid. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Det skal være ordentligt

Skulle I have lavet en bredere og bedre risikovurdering?

- Vi ser på os selv og de eksperter, der hjælper os. Hvis det her kan angribes af Fødevarestyrelsen, hvorfor har vi så ikke indarbejdet det i vores procedurer? Det noterer vi så. Vores eksperter har én vurdering. Den er så blevet udfordret af Fødevarestyrelsen. Vi har samme interesse som dem. Vi har brug for, at gæsterne, der besøger os, er trygge. Det skal være ordentligt og sikkert, siger Jan Vinther Laursen, der naturligt nok er ærgerlig over sagen og overskrifter med sure smileyer.

Bone's klagede over Fødevarestyrelsen efter besøget, og senere har Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstet, at der var grund til at kigge salatbaren efter. Men efter et møde med Fødevarestyrelsen har parterne nu fundet hinanden.

- Vi har brugt en del kalorier på det her, der kunne være brugt mere hensigtsmæssigt. Vi har været udsat for nogle "spændende" gengivelser af sagen i pressen. For os har det aldrig været til diskussion, at vores salatbar skal være frisk og ordentlig til en hver tid. Historier om genbrug og gammel mad giver ingen mening. Men vi lander et lykkeligt sted. Var indskærpelsen fra Bone's i Kolding blevet fastholdt, så skulle vi gentænke det Bone's, der har eksisteret i 30 år, siger Jan Vinther Laursen.