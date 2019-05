Boligselskab i Kolding-ghetto: Derfor siger vi ja, selvom ghettopakken er trukket ned over hovedet på os

Kolding: Et flertal i Kolding Byråd har sagt ja til de to udviklingsplaner, der vil rive 279 boliger ned i Skovvejen/Skovparken og Munkebo, der står på regeringens liste over hårde ghettoer.

Planerne er allerede godkendt af de beboere, der sidder i de berørte boligselskabers repræsentantskaber. Morten Køhlert, der er souschef i Boligselskabet Danmark, der administrerer 474 boliger på Skovvejen for Boligselskabet Kolding, forklarer i en pressemeddelelse, hvorfor svaret blev ja, når beboere og boligselskab er imod ghettopakken.

- Ghettopakken er trukket ned over hovedet på os, for det er ikke med vores gode vilje, at vi er gået ind i det her, men vi er nødt til at finde en konstruktiv løsning. For gør vi ikke det, så vil det uden tvivl blive op til andre at bestemme over vores fremtid.

Ud af Skovvejens 474 boliger skal 123 familieboliger afvikles.

- Tallet bliver mindre, hvis vi mod vores vilje skal sælge vores erhvervsejendomme eller byggefelter, men jeg har svært ved at se, hvordan vi skulle kunne undgå nedrivninger, siger Tonny Bech, der er formand for Boligselskabet Kolding.

Boligselskabet Kolding og Boligkontoret Danmark understreger, at udviklingsplanen, der løber frem til 2030 er et skitseforslag, som parterne håber vil blive ændret undervejs.