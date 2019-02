Boligselskab: Nej til dispensation er helt ude i hampen

Boligselskaberne bag Skovvejen og Skovparken ærgrer sig over Transport-, Miljø- og Boligministeriets afslag, så de er tilbage ved udgangspunktet, hvor kun 40 procent af boligerne i de hårde ghettoer må være familieboliger. Selskaberne søger igen om lov til at nøjes med at nedbringe andelen af familieboliger fra de nuværende knap 100 til 80 procent.