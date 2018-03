Boligselskab: Ingen lider overlast i 17-20 grader

- Det ved vi ikke. I første omgang har vi troet, at det var den varmeveksler, der sender varmen rundt i bygningen, der ikke kunne klare mosten. Det viste sig i går (mandag, red.), at det ikke var problemet. Nu går entreprenørerne videre, og nu skal de kigge på, om der er noget i indstillingerne, der gør, at der ikke kommer varme til alle boligerne. Man kan ikke kaste sig over alle tingene på én gang, man er nødt til at tjekke en ting ad gangen.

Hvorfor har det taget siden januar at nå hertil?

- Der har måske været noget kommunikation, der har gjort, at det ikke er blevet sat i gang tidsnok til, at det skulle være løst for længe siden. Lejerne har dog fået tilbud om en varmeblæser, som de har kunnet få, hvis de ønskede det. Der er ikke nogen, der lider over ikke at have varme nok.

Beboere har givet udtryk for, at det ikke er fair, at de selv skal betale den strøm, varmeblæseren bruger, når det ikke er dem, der står bag fejlen. Hvorfor skal de selv betale?

- Der er ikke nogen, der får gratis varme eller strøm leveret. Det er meget naturligt, og alle har også fået besked om, at de skulle betale selv, inden de sagde ja til varmeblæseren. Når der er 17 til 20 grader i lejligheden, er der ingen, der lider overlast.