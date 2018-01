Boligformand ikke i tvivl: Det betyder meget at komme af ghettolisten

Formanden for Lejerbo i Kolding er klar til at fortælle de gode historier om boligområdet Munkebo, hvis det kommer af ghettolisten.

Og det vil i givet fald gøre det lettere at få en mere blandet beboersammensætning i området, mener han.

Efter at det fredag kom frem, at både Munkebo og Skovparken/Skovvejen ville være røget af den seneste ghettoliste fra december, hvis regeringen havde brugt de nyeste tal om indvandreres uddannelsesniveau, øjner Bent Jacobsen nu en chance for, at Munkebo kan stryges af listen.

Men lidt efter lidt skal forbeholdene nok blive færre, mener Bent Jacobsen, der er formand for Lejerbo Kolding, som blandt andet omfatter Munkebo, der i flere år har været på regeringens ghettoliste.

Kolding: Folks skepsis overfor et boligområde, der er på ghettolisten, vil ikke forsvinde fra den ene dag til den anden, hvis området kommer af listen.

Tal for Munkebo: 42,1 pct. er udenfor arbejdsmarkedet 59,2 pct. er af ikke-vestlig afstamning 1,7 pct. er dømt efter straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer 45,7 pct. har kun en grundskoleuddannelse (nye tal) Gennemsnitsindkomsten er 66,9 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen Tal for Skovparken: 41,8 pct. står udenfor arbejdsmarkedet 62,6 pct. er af ikke-vestlig afstemning 2,4 pct. er dømt efter straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer 49,3 pct. har kun en grundskoleuddannelse (nye tal) Gennemsnitsindkomsten er 61,2 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen

Kan rette ryggen

- Alt andet lige er det ikke så nemt at få folk til at flytte ind i Munkebo, hvis de kommer fra bedre vilkår. Mange trækker sig tilbage, når de hører, det er en ghetto. Men det er jo ikke en sådan en ghetto, som mange forestiller sig - sådan som Gjellerup (i Aarhus, red.) eller Mjølnerparken (i København, red.). Men når et område får prædikatet ghetto, bliver det sværere, siger Bent Jacobsen.

I hverdagen tror han ikke, at beboerne i området tænker så meget over ghettostemplet, men alligevel vil det være positivt for dem, hvis deres lokalområde kommer af listen.

- Så kan beboerne rette ryggen og sige: Jeg er ligesom de andre, siger Bent Jacobsen.

Ghettoområderne i Kolding er gennem årene på ghettolisten blevet begunstiget af milliontilskud fra bl.a. Landsbyggefonden til blandt andet sociale tiltag, og som ikke-ghettoområde vil det være sværere at trække penge til udefra, erkender Bent Jacobsen.

- Men hvis man alene vil holde sig på listen for at få de penge, er det et dårligt udgangspunkt, mener han.