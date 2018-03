Boligdirektør om ghettoforslag: Det er galimatias og skaber utryghed

Direktøren for AAB/Bovia i Kolding, der står bag Skovparken, kalder visse dele af regeringens ghettoudspil for galimatias og usympatisk, mens han ser lyspunkter i andre dele af udspillet.

Kolding: Med regeringens ghettoudspil i ryggen bliver det ikke lettere for et område som Skovparken at få flere ressourcestærke folk til at flytte til området. Det mener Per Nielsen, direktør for AAB/Bovia, der administrerer boligerne i Skovparken.

Skovparken/Skovvejen og Munkebo kom torsdag i kategorien "de hårdeste ghettoer", da regeringen lancerede sit ghettoudspil. Per Nielsen mener, at udspillet vil give utryghed for fremtiden blandt områdets beboere og gøre det sværere at trække ressourcestærke beboere til. Og han kalder det galimatias, hvis regeringen som omtalt i dens udspil vil tvinge et område som Skovparken til at fjerne 60 procent af sine boliger, så bebyggelsen i 2030 højst har 40 procent almene familieboliger. I dag er alle boliger i Skovparken almene familieboliger.

Ifølge regeringens udspil skal de hårdeste ghettoområder som for eksempel Skovparken i løbet af et halvt år efter en eventuel vedtagelse af udspillet komme med en plan for, hvordan man kommer ned på en langt mindre andel almene familieboliger end i dag.