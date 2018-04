Bogbyttedag med royalt eventyr

Kolding: Skal man alligevel til Kolding midtby for at fejre slottets jubilæum lørdag 5. maj, så kan man tage en pose gode, brugte bøger med sig og bytte dem til andre brugte bøger i Jens Holms Hus ved Sankt Nicolai Kirke mellem kl. 9.30 og 12.

Ved byttedagen vil jubilæet også blive fejret lidt, da formiddagens litterære indslag har et royalt islæt: Kl. 11 kan man således høre Joan Føns læse eventyret "De vilde svaner", der er et af dronning Margrethes yndlingseventyr. Joan Føns, der har været børnehaveklasselærer på Sjølund-Hejls Skole i mange år, har læst mange historier op for børnene, men denne gang er det også for voksne.

Byt-en-bog-dag arrangeres af foreningen Litteratur6000. Man kan bytte sine bøger til et tilsvarende antal "nye" brugte bøger. Vil man gerne have flere, kan de købes for 10 kr. pr. stk. Mens man venter på, at udvalget skifter, kan man købe kaffe, te og hjemmebag og hygge sig sammen med andre læseheste.