Bofællesskab for seniorer er på vej i Christiansfeld

Tyrstrup Andelsboligforening vil reservere 17 splinternye boliger til seniorer i Skovparken. Snart går boligforeningen på jagt efter de allerførste beboere, som får mulighed for at præge byggeriets udformning.

Christiansfeld: Nu får Christiansfeld snart Kolding Kommunes indtil videre fjerde bofællesskab for seniorer. De to andre ligger i Kolding by og Sdr. Bjert, og det tredje er Pierre Ejendomme undervejs med i Seest.

Det er Tyrstrup Andelsboligforening, der vil opføre et seniorbofællesskab i Skovparken med i alt 17 seniorboliger, som skal bygges ovenpå ruinerne af 18 eksisterende boliger, der skal rives ned på grund af byggesjusk og skimmelsvamp.

Boligselskabet Dalbo administrerer Skovparken for andelsboligforeningen, og herfra konstaterer direktør Hans Appel med henvisning til en stor spørgeskemaundersøgelse, som Kolding Kommune har lavet, at der er enorm interesse for at bo i fællesskaber, hvor boligerne er forbeholdt seniorer uden hjemmeboende børn. Ud af omkring 6000 adspurgte over 55 år, svarede mere end 40 procent, at de gerne vil flytte i bofællesskab, hvis muligheden var der - og til de to eksisterende seniorboligfællesskaber er der en venteliste på over 500.

- Så det passer som fod i hose, at vi har en ledig grund, som passer perfekt til et seniorbofællesskab, siger Hans Appel i forventning om, at politikerne i plan-, miljø- og boligudvalget principgodkender projektet på sit møde onsdag.