Børnereportere drog i felten for ny børneavis

Den nye Børneavisen, som Politiken udgiver, havde sendt et par lokale børnereportere fra Kolding i marken for at lave artikler fra Obamas besøg i Kolding.

Kolding: En varm kop kakao og så lidt hjælp fra et par voksne, uddannede journalister. Så gik det hele.

Fredag fik Anwen Price og Jens-Kristian Tersløse fra 6. klasse på Vonsild Skole i Kolding deres ilddåb som journalister. De var nemlig i sving for den landsdækkende Børneavisen, som JP/Politikens Hus for nylig sendte på gaden som en ugentlig udgivelse for børn.

De to interviewede flere gæster før arrangementet med Barack Obama, som de også selv skulle ind at lytte til, så det var en helt speciel dag for de to.

Hvordan ved I, hvad I skal spørge folk om?

- Det fortæller de (de voksne fra Børneavisen, red.) os, og så finder vi selv på nogle spørgsmål. Vi spørger, hvorfor de er her, og hvad de regner med, at der skal ske, fortæller Anwen Price, der erkender, at det er "lidt mærkeligt" at skulle stille spørgsmål til folk, de overhovedet ikke kender.

Både hun og Jens-Kristian synes, det er lidt vildt, at Obama er i Kolding.

- Det er spændende og vildt, fordi han er gammel præsident, siger Jens-Kristian.