Børnepassere fik forbud mod dagplejer-plakat: Ministerium skubber sagen tilbage til kommunen

Tidligere på ugen skrev den konstituerede dagplejeleder i Kolding Kommune ud til alle private pasningsordninger og informerede dem om, at plakaten er i strid med den lovgivning, der siden 1. januar har betydet, at private børnepassere ikke længere må kalde sig dagplejere. Det må kun de kommunale dagplejere. Dagplejelederen foreslog de private passere at overstrege ordet "dagplejeren" og skrive noget andet i stedet.

Ifølge reglerne for private pasningstilbud må der ikke skiltes i offentlige sammenhænge med ord som for eksempel dagplejer eller dagpleje, men ifølge ministeriet kan offentlige sammenhænge godt omfatte lokalerne i det hjem, hvor der foregår privat pasning, og hvor forældre henter og afleverer deres børn.

I ministeriets svar til kommunen står der, at det "i sidste ende er en kommunal vurdering i det konkrete tilfælde, hvorvidt fx. en plakat i hjemmet, en bog i bogreolen eller lignende har en placering og/eller et indhold, der gør, at den kan opfattes som en reklame for ordningen eller kan medvirke til at skabe usikkerhed hos forældrene om, hvorvidt der er tale om en dagpleje eller en privat pasningsordning".

Andet svar fra 2018

Privat børnepasser i Vester Nebel, Jette Hasselstrøm, fortæller, at hun er dybt forundret og skuffet over ministeriets svar. Hun henviser i den forbindelse til et svar, som en anden embedsmand i ministeriet gav formanden for foreningen af private børnepassere, Privat Børnepasning Fyn-afdelingen, tilbage i december 2018 - lige inden de nye regler trådte i kraft.

Formanden for foreningen, Tina M. Christiansen, der har 175-180 private børnepassere i foreningen, spurgte dengang, om man i de private pasningsordninger måtte lade ting og gaver med ordet dagplejer/dagpleje stå fremme i sit hjem, efter lovændringen. Det gjaldt for eksempel gaver fra tidligere børn og forældre.

Svaret fra ministeriet lød dengang, at der ikke med baggrund i loven kunne stilles krav om, at der ikke måtte være bøger, kort, ting eller lignende i den private pasningsordning, hvor ordene dagpleje eller dagplejere indgik. Samtidig pegede man på, at kravet om kun at bruge og skilte med betegnelsen privat pasningsordning gjaldt i offentlige sammenhænge, men oplyste dog ikke, at hvordan man skulle fortolke udtrykket "offentlige sammenhænge".

I Børne- og Undervisningsministeriet ønsker man ikke at udtale sig til JydskeVestkysten om sagen og henviser til det svar, ministeriet har sendt til Kolding Kommune. JydskeVestkysten ville blandt andet gerne have spurgt til de forskelle, der er i ministeriets svar fra december 2018 og i det aktuelle svar til Kolding Kommune.